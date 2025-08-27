Histórica victoria de Cuba en Mundial Femenino de Voleibol

La Habana.- HISTÓRICA victoria celebró este martes la selección cubana al imponerse 3-1 a la de Eslovaquia, su única víctima en el grupo B del Campeonato Mundial Femenino de Voleibol de Tailandia 2025.

El éxito de 27-25, 25-21, 22-25 y 26-24 representó el primero de un equipo de la mayor de las Antillas desde que el asistente a la edición de 2010 sumó dos en cinco salidas (ante Kazajistán y Tailandia).

En los mundiales de 2014, en Italia, y 2018, en Japón, cuando competían 24 elencos, sus exponentes se despidieron sin sonrisas, y para el de 2022 ls Isla no obtuvo la clasificación.

Ahora, tras caer por barridas ante Bélgica e Italia, las cubanas coronaron su preciado resultado al superar este martes a las eslovacas en ataque (63-58) y bloqueo (12-11). Quedaron por debajo en servicio por solo un ace (5-6) y ambos equipos cometieron 20 errores no forzados.

La atacadora de esquina Eviliana Martínez resultó la más productiva por su elenco con 20 tantos (19-1-0), seguida de la central Laura Suárez (17/12-4-1), la opuesta Dezirett Madan (14/13-1-0), la punta Whitney James (13/10-2-1) y la bloqueadora Dayana Martínez (11/7-2-2).

Gretell Moreno, que suma más años en la selección de lujo, tributó con su experiencia como pasadora y cuatro tantos a la ofensiva (1-2-1).

Por las rivales la atacadora auxiliar Zuzana Sepelova concluyó como máxima anotadora del encuentro con 25 puntos (22-2-1).

Italia, invicta en sus tres salidas (nueve puntos), tuvo como escolta a Bélgica (dos victorias y un revés, seis unidades). Luego se ubicaron Cuba (1-2/3) y Eslovaquia (0-3/0), ya fuera de competencia por no avanzar a la ronda de 16.

Este miércoles se completa la ronda eliminatoria en los grupos que restan.

En Tailandia compiten por vez primera 32 selecciones nacionales, repartidas en ocho llaves. (Tomado de Jit)