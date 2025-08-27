Nuevo filme de Rudy Mora ahonda en las personas cuidadoras en Cuba

La Habana, 27 ago.- Calle 232 es el título de la nueva propuesta cinematográfica del realizador cubano Rudy Mora, quien hoy ofreció detalles sobre su presentación especial el próximo sábado 30 de agosto en La Habana.

En conferencia de prensa en la sede del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, Mora reconoció que la colaboración, el deseo y la voluntad del equipo fueron fundamentales para realizar esta coproducción con el Icaic y el equipo de la productora mexicana DMM Films.

Los actores Isabel Santos, Jorge Alí, Luis Ángel Batista y Chabely Díaz protagonizan este filme con guion del propio director y producido por Adriana Moya, que explora el tema de las personas cuidadoras en Cuba, un país marcado por el envejecimiento poblacional.

Una cosa que nos unió fue la historia, con un componente de mi vida y mi persona muy alto; también hubo un recorrido por una vivencia que creo tiene un peso muy grande en este país hoy en día; cuando te adentras, te das cuenta que no es un caso aislado; todo el equipo conectó con el suceso, confesó Mora.

En un video mensaje, el actor cubano Jorge Alí, que vive en Estados Unidos, calificó el trabajo con el equipo técnico y actoral como impresionante y de calidad, garantizando que la película se hiciera en el tiempo establecido.

En el intercambio con la prensa, Isabel Santos, consagrada actriz del cine nacional, reconoció que el largometraje aborda un tema muy duro, a su criterio, por el que todos los cubanos han pasado de alguna manera y eso la motivó en parte a aceptar la propuesta.

En un país con un éxodo tremendo, creo que la tercera edad está muy sola y todos los que pertenecemos a este grupo, decimos: qué miedo le tengo a enfermarme, a estar solo, a que nadie me dé un abrazo, o a quien me lo de me traicione, y esos miedos están en la película, resaltó Isabel Santos.

Luis Ángel Batista y Chabely Díaz reconocieron que se trató de un trabajo retador, quizás el más difícil de sus carreras.

Es una temática que sensibiliza mucho, muy necesaria en los tiempos que estamos viviendo, donde la necesidad y la carencia han endurecido el corazón humano y ha hecho olvidar lo más preciado que podemos mantener, a mi parecer, que es amar al prójimo como a ti mismo, y esta película es una lección acerca de eso, declaró Batista.

La presentación especial del filme Calle 232 se realizará por invitación el próximo sábado 30 de agosto, a las 17:00, hora local, en el cine Charles Chaplin de esta capital cubana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)