Resolución de Congreso PCV eleva exigencias a Parlamento vietnamita

Tales demandas incluyen la necesidad de continuar construyendo el Parlamento como un órgano verdaderamente supremo del poder estatal, que represente la voluntad y las aspiraciones del pueblo y promueva la democracia y el Estado de derecho socialista, indicó el también miembro del Buró Político.

En un artículo publicado hoy, Thanh Man enfatizó que el Legislativo debe transformar todas las directrices emanadas del exitoso e histórico foro partidista en un sistema jurídico integral, unificado, viable y estable.

“La Asamblea Nacional define claramente que la calidad y el progreso en la institucionalización de la Resolución del XIV Congreso Nacional constituyen el indicador más importante para evaluar la eficacia y eficiencia de sus actividades en el próximo período”, remarcó.

Tras calificar el cónclave partidista como un hito político de especial importancia estratégica que marca el inicio de una nueva etapa en el desarrollo nacional, el líder parlamentario puntualizó que el mismo afirmó el objetivo de lograr un desarrollo nacional rápido y sostenible.

En este proceso, opinó, la Asamblea Nacional desempeña un papel fundamental, institucionalizando la voluntad y determinación del PCV en un marco legal y políticas de desarrollo, garantizando que la voluntad del Partido se integre con las aspiraciones del pueblo y que todo el sistema político y la sociedad actúen de forma unificada y coordinada.

Thanh Man hizo notar también que más de 80 años de formación y desarrollo del Parlamento vietnamita “demuestran un patrón consistente: cada paso de su crecimiento y contribución está íntimamente ligado al liderazgo del Partido y a su estrecha conexión con el pueblo”.

Por otra parte, el artículo considera fundamental llevar a cabo una preparación exhaustiva en todos los aspectos para organizar con éxito las elecciones de diputados a la XVI Asamblea Nacional y de representantes a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.

Al respecto señala la necesidad de esforzarse por elegir al número completo de legisladores, “pero priorizando su calidad, seleccionando y nominando a personas verdaderamente sobresalientes en términos de carácter y capacidad”.

Los candidatos deben ser verdaderamente ejemplares, con deseo de contribuir, audaces para pensar, actuar, innovar y asumir responsabilidades, dispuestos a priorizar el bien común y ser verdaderamente leales representantes de la voluntad y las aspiraciones del pueblo.

Además, poseer una sólida perspicacia política, una ética impecable, una profunda experiencia y tener visión y capacidad para analizar y formular políticas para impulsar el desarrollo nacional en la nueva era. (Tomado de Prensa Latina)