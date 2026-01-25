Fiesta de la identidad camagüeyana vuelve en febrero

Camagüey, 24 ene.- La Ciudad de los Tinajones se alista para celebrar su Semana de la Cultura, del 1ro al 7 de febrero de 2026, en honor al 512 aniversario de la fundación de la otrora villa de Santa María del Puerto del Príncipe.

Este evento, profundamente arraigado en la identidad local, convoca a artistas, instituciones y comunidades en una programación diversa que exalta el patrimonio camagüeyano. Las calles, plazas y centros culturales se transformarán en escenarios vivos donde convergen la tradición y la creación contemporánea.

La edición de este año está dedicada a significativas efemérides que marcan el pulso de la memoria colectiva: el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, figura esencial en la historia de Cuba; el aniversario 90 del Conjunto Soneros de Camacho, emblema de la música popular; y los 65 años del Coro Profesional y de la Orquesta Sinfónica de Camagüey, pilares de la formación artística.

También se celebran los 30 años de Rumbatá y del Taller de Crítica, los 15 años de la Compañía Floklórica Camagua y el medio siglo del Museo Jesús Suárez Gayol. Cada aniversario representa un aporte invaluable al desarrollo cultural de la ciudad, consolidando la diversidad de expresiones que enriquecen su legado.

La Semana de la Cultura Camagüeyana se consolida como un espacio de encuentro entre generaciones, donde la tradición dialoga con la creación contemporánea. Más que una celebración es una afirmación de la identidad que honra a sus protagonistas y proyecta su legado hacia el futuro.

La ciudad invita a sus habitantes y visitantes a sumarse a esta fiesta de la memoria viva, que convierte cada rincón en escenario de orgullo y resistencia cultural. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)