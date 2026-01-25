Presidirá Cuba troika del Examen Periódico Universal en la ONU

La Habana, 24 ene.- Cuba fue elegida hoy presidenta de la troika encargada del Examen Periódico Universal (EPU) de los Estados Federados de Micronesia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La designación constituye un reconocimiento a la labor constructiva y responsable que desarrolla la Mayor de las Antillas en ese órgano multilateral, según destaca nota publicada en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Resalta la fuente que autoridades diplomáticas subrayaron que Cuba ejercerá esta responsabilidad de manera imparcial, respetuosa y transparente, en consonancia con su compromiso histórico con la promoción y protección de los derechos humanos.

Asimismo, se explica que el EPU es un mecanismo universal y no discriminatorio que permite evaluar, sobre la base del diálogo y la cooperación, la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo, sin injerencias externas.

En ese sentido, la fuente subraya que Cuba ha reiterado su respaldo a este proceso, al que considera esencial para fortalecer la cooperación internacional y el respeto mutuo entre los Estados. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)