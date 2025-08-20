Intercambiarán en Camagüey sobre soluciones digitales basadas en IA

Camagüey, 20 ago.- Con el objetivo de intercambiar experiencias sobre resultados e impactos en la producción y los servicios de la adopción de soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA), se realizará en Camagüey el Taller Construye tu futuro digital, el próximo 30 de octubre.

El encuentro está auspiciado por el Nodo de IA de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), la filial Camagüey- Ciego de Ávila de la Academia de Ciencias de Cuba, liderada por la doctora en ciencias Yailé Caballero Mota; la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz y el apoyo del Gobierno Provincial del Poder Popular y su Dirección de Informática y Comunicaciones.

Desde ya se hace una primera convocatoria a empresas del territorio, entidades de la Administración Pública y organizaciones sociales interesadas en inscribir sus presentaciones, lo cual ocurrirá en la sede de la UIC, ubicada en la calle San Esteban número 458, en esta ciudad, a partir del 1ro de septiembre venidero y hasta el 15 de octubre.

El evento se alinea con los propósitos de la Estrategia para el desarrollo de la IA, la Agenda digital cubana, y en caso de la provincia de Camagüey constituye una de las acciones del Objetivo 10 del Programa de Gobierno en el ámbito de la IA.

La UIC camagüeyana realiza los días 13 y 21 del presente mes la Jornada por la transformación digital, dedicada a las tecnologías emergentes como la IA y precisamente centra la mirada en la contribución de los distintos actores económicos a ese fin.

Como otras de las tecnologías emergentes, llamadas también disruptivas, figuran de igual manera las Ciudades Inteligentes, IoT, Internet de las Cosas, la Realidad Aumentada y Virtual, la Agricultura de Precisión y sus tecnologías habilitadoras. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)