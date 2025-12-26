Reprogramación de juegos en la 64 SNB

La Habana.- SUS ORGANIZADORES anunciaron la reprogramación de juegos pendientes de la fase regular de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Lo diseñado, sujeto a reajustes según los desenlaces del “día a día”, termina el próximo 29 de diciembre.

En consecuencia, este viernes se disputarán los duelos Pinar del Río-Industriales, Cienfuegos-Matanzas y Granma-Santiago de Cuba.

Además, durante sábado y domingo se repetirán los enfrentamientos Pinar del Río-Industriales y Cienfuegos-Matanzas, y chocarán igualmente Ciego de Ávila-Villa Clara, siempre en terrenos de los primeros.

De existir problema con los aseguramientos en sedes programadas, los juegos se trasladarían para el territorio de los equipos visitadores.

Hasta el momento existen siete conjuntos clasificados para la fase de postemporada: el monarca exponente Las Tunas, Matanzas, Holguín, Mayabeque, Industriales, Artemisa y Sancti Spíritus. Aún resta el octavo agraciado.

El poderoso conjunto de Las Tunas aseguró no solo la cima de la etapa regular, sino también el primero de los dos boletos directos para la IV Liga Élite del Beisbol Cubano.

SE REPITE LA HISTORIA

Cuando todo parecía indicar que los reiterados llamados de atención evitarían otro empleo de jugadores impropios, este jueves cayó en tamaña pifia el cuerpo técnico de los gallos de Sancti Spíritus.

De visita en el Estadio Nelson Fernández, de San José de las Lajas, el elenco espirituano venció 2×0 al de Mayabeque. Pero se le confiscó ese éxito por utilizar al no elegible Yean Carlos González.

En el otro cotejo de la fecha, Holguín se impuso 5×1 a Ciego de Ávila. El cuadro holguinero sostiene fuerte pugna con Matanzas por el segundo ticket directo a la Liga Élite. (Tomado de Jit)