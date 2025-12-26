Inversiones y mejoras en instalaciones claves de Matanzas

Para chequear las inversiones y mejoras en servicios vitales para la población de Matanzas, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, realizó este jueves un recorrido de trabajo por varias instituciones de ese territorio.

Acompañado por las máximas autoridades de la provincia, Lazo Hernández visitó, en primer lugar, el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, según reportes de medios locales.

En el centro de Salud, el dirigente intercambió con trabajadores y conoció detalles de la reciente remodelación de la Sala de Neurocirugía.

En la de Cuidados Paliativos, que ha atendido a 116 pacientes desde su creación, resaltó el humanismo del servicio, las mejoras en higiene y la atención al personal.

El periplo incluyó la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras. Allí se interesó por las condiciones laborales, y conoció que el mayor bloque unitario del país opera con limitaciones debido a una avería.

Fue informado sobre una parada técnica prevista para febrero, y que el mantenimiento capital está programado para iniciar el 1ro. de septiembre de 2026.

La Base de Supertanqueros fue otro de los objetivos de la visita, donde chequeó el avance de las obras de montaje de los cuatro nuevos tanques para el almacenamiento de combustible. Con su puesta en funcionamiento, se recuperaría una capacidad de 200 000 metros cúbicos de almacenamiento, el equivalente a lo perdido en el siniestro que tuvo lugar en Matanzas en 2022.

También se trasladó al estadio Victoria de Girón, donde constató las obras de remozamiento ejecutadas y sostuvo un intercambio con los peloteros de los Cocodrilos de Matanzas, durante su entrenamiento. (Tomado de Granma)