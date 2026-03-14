Refieren en Cienfuegos importancia de evitar la enfermedad renal crónica

Cienfuegos, Cuba. – En el programa radial El triángulo de la confianza, de Cienfuegos, especialistas de primer grado en Nefrología refirieron la importancia de evitar las complicaciones de salud que pueden provocar la enfermedad renal crónica.

El doctor David Tejera explicó cómo realizaron una jornada de promoción de salud dedicada a dicho padecimiento debido a factores de riesgo como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, enfermedades recurrentes entre los cubanos.

La proyección comunitaria funciona en Cienfuegos para atender a los pacientes con enfermedades que pueden desencadenar en padecimientos renales, dijo la doctora Dayanelis Sarduy, jefa del Centro Especializado Ambulatorio donde existe el servicio de hemodiálisis.

A propósito del día mundial del riñón este 12 de marzo, la prevención resulta imprescindible para elevar la calidad de vida. (Tomado de Radio Reloj)