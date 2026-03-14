Boxeo de Cuba acuña cupos para Santo Domingo 2026

La Habana.- LOS CINCO cubanos actuantes accedieron a plazas durante la primera fecha del clasificatotrio para el torneo boxístico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Desde la ciudad mexicana de Guadalajara se conoció que dos de ellos lo hicieron con triunfos, ambos por RSC en el segundo asalto: el monarca olímpico Erislandy Álvarez (65 kg) y Yusnier Sorsano (70 kg).

Ajenos a cualquier sobresalto, impusieron sus ritmos hasta que los árbitros actuantes detuvieron los pleitos tras los conteos de protección demandados por la superioridad ejercida.

Los otros boletos llegaron en el sector femenino, dado el número de inscritas en las divisiones de las derrotadas Yailena Palomo (51 kg), Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg).

Todas cedieron ante mexicanas de más fogueo internacional, incluida la campeona mundial juvenil de 2017 Citalli Vanessa Ortiz, quien aventajó 4-1 a Mesa, única entre ellas que cubrió los tres asaltos.

Este viernes pelearán el bicampeón olímpico Julio César La Cruz (90 kg), el subtitular mundial de 2023 Saidel Horta (60 kg), el dos veces bronceado a ese nivel Alejandro Claro (55 kg) y Carysney García (54 kg).

Sus oponentes serán el nicaragüense Bayron Hilton Charly McCoy, el local Harold Santos, el panameño Armando Flores y la hondureña Rubí Rubí, respectivamente.

COPA MUNDIAL JUVENIL

Oro, plata y dos eliminados resultó el saldo de Cuba en la edición 35 de la Copa Mundial Juvenil Adriatic Pearl, disputada en Budva, Montenegro.

La corona fue rubricada por Julio César Chivás (85 kg), quien superó en la despedida al azerí Heydar Azmammadov, y el otro lauro lo tributó Raúl Daniel Castillo (75 kg).

Sin visitar el podio regresan a la Isla Arley Rodríguez (70 kg) y Teudys Brooks (65 kg). (Tomado de Jit)