Etecsa cambia matriz energética en sitios tecnológicos

La Habana, Cuba. – El cambio de matriz energética en varios sitios tecnológicos avanza en la provincia de Matanzas para contribuir a la vitalidad de los servicios de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), vulnerables por el déficit de generación que sufre el sistema electroenergético nacional.

Gustavo Montesino Reyes, director de la División Territorial de Etecsa en Matanzas, explicó que, en una primera etapa del programa, fundamentalmente se trabajará en el municipio cabecera, en Cárdenas, Jagüey Grande, Colón y Pedro Betancourt.

Argumentó que se le dará solución a 18 sitios tecnológicos con la instalación de paneles solares, entre ellos gabinetes integrales, y a partir de la puesta en marcha tendrán estos sitios un respaldo para cubrir, condiciones del tiempo ideales mediante, las 24 horas del día si la energía acumulada en las baterías lo permite.

Comentó el directivo que el programa tendrá un segundo momento con la mira en la vitalidad de las radiobases, las cuales demandan sistemas de paneles solares con una potencia mayor a los disponibles en este momento, intervención que se pretende que comience en el mes de abril venidero. (Tomado de Radio Reloj)