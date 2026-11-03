Reconocen a Fábrica Puerto Príncipe de Camagüey como Centro Saludable

Camagüey, 3 nov.- La Unidad Empresarial de Base (UEB) Fábrica de Ron y Vinos Puerto Príncipe, en esta ciudad, recibió la condición de Centro Saludable durante el acto provincial de inicio de la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre bajo el lema “Trabajar con seguridad garantiza tu salud”.

Esa entidad sobresale por sus resultados en la prevención de riesgos laborales, con más de cinco años sin registrar accidentes fatales y el mantenimiento de condiciones seguras y saludables para sus trabajadores.

Inés Coca Herrera, especialista principal de Seguridad y Salud de la UEB, destacó que la capacitación y preparación sistemática del colectivo han permitido alcanzar buenos resultados, a partir del cumplimiento del ciento por ciento de los chequeos médicos y la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias.

Asimismo, explicó que el Sistema de Gestión Integrado de la Calidad y su seguimiento sistemático han contribuido a que la gestión de seguridad y salud en el trabajo obtenga la calificación de Eficaz y resaltó los logros de las inspecciones recibidas, entre ellas, las del Cuerpo de Bomberos de Cuba.

Durante el encuentro, la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente reconoció el aporte de la fábrica camagüeyana al perfeccionamiento de la gestión ambiental, especialmente en las actividades vinculadas al sector de la refrigeración y el acondicionamiento de aire, así como por la eliminación del empleo del bromuro de metilo.

La jornada incluyó el agasajo a trabajadores destacados en la promoción y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud pertenecientes a la Empresa de Bebidas y Refrescos.

Esta celebración constituye una oportunidad para fortalecer la cultura de prevención, la responsabilidad colectiva y el compromiso con la protección de la vida y la salud en los centros laborales. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)