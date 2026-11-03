Nuevas generaciones en Camagüey podrán integrar el histórico grupo dramático Nino Moncada

Camagüey, 3 nov.- Radio Cadena Agramonte convoca a jóvenes graduados de la especialidad de Teatro interesados en incorporarse al grupo dramático Nino Moncada.

Los aspirantes que deseen desarrollar sus habilidades artísticas y profesionales en el medio radiofónico deben presentarse en la Oficina de Programación de la emisora, ubicada en Plaza de los Trabajadores número 503, o comunicarse mediante el teléfono 32 297290.

La convocatoria constituye una oportunidad para que las nuevas generaciones de actores se integren a uno de los colectivos artísticos más reconocidos de la radio camagüeyana.

Fundado en enero de 1969, el grupo dramático Nino Moncada es un referente de la radio en Cuba y el único de su tipo en la provincia. Durante más de cinco décadas, ha formado a destacados actores y actrices, además de mantener una labor ininterrumpida, incluso en períodos especialmente complejos.

A lo largo de su trayectoria, el colectivo ha llevado a los oyentes obras de la literatura cubana y universal. Su trabajo también ha contribuido al prestigio de Radio Cadena Agramonte, emisora que ha alcanzado el primer lugar entre las estaciones provinciales en festivales nacionales de radio.

La historia del grupo Nino Moncada está estrechamente vinculada con la de Radio Cadena Agramonte, fundada el 9 de junio de 1957 y reconocida por su eslogan «En el corazón del pueblo».

Con una programación caracterizada por la veracidad informativa, el arraigo comunitario y la cercanía con la audiencia, la emisora acompaña a los camagüeyanos en las más diversas circunstancias. En ese propósito, el grupo dramático representa una de sus principales expresiones artísticas, al ofrecer espacios que han marcado a varias generaciones y demostrar que la radio es también un vehículo de cultura, emoción y creatividad.

Mediante esta convocatoria, Radio Cadena Agramonte reafirma su compromiso con la renovación artística y la formación de nuevos talentos. La incorporación de jóvenes actores al grupo Nino Moncada contribuirá a preservar un legado de excelencia, fortalecer el vínculo con la audiencia y mantener viva la magia del teatro en la radio. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada de Internet)