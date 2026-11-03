Intercambiaron en Camagüey sobre mecanismos de colaboración en el Proyecto Agrivoltaica

Camagüey, 3 nov.- Como parte del proyecto Agrivoltaica: Uso combinado de los paneles solares para generar electricidad y fomentar la resiliencia y adaptación al cambio climático en fincas lecheras de Camagüey, se realizó en esta ciudad un intercambio sobre mecanismos de colaboración en aras de acceder a datos operacionales del sistema SCADA de los parques solares fotovoltaicos La Cívica y Luaces.

Durante el encuentro, el viernes último, entre el equipo del proyecto y representantes de la Empresa Eléctrica de Camagüey, Godofredo Garay Álvarez, coordinador de la citada propuesta, explicó que esa información será una fuente fundamental para desarrollar y validar un modelo de predicción de la generación eléctrica fotovoltaica a corto plazo, con un horizonte de hasta dos horas.

La herramienta permitirá anticipar variaciones en la generación y fortalecer capacidades en pos de la gestión inteligente de parques solares a partir de la integración de datos operacionales, meteorológicos y modelos predictivos basados en inteligencia artificial (IA), según publicó la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz en su perfil en la red social Facebook.

El también vicedecano de Investigaciones y Postgrado de la Facultad de Informática y Ciencias Exactas de la casa de altos estudios comentó a la Agencia Cubana de Noticias que el objetivo del proyecto, a largo plazo, es contribuir a garantizar el acceso de pequeños productores lecheros del país a una energía limpia, mediante el empleo de sistemas que incorporen valor añadido en términos de resiliencia climática, bienestar animal y confort térmico.

En ese sentido, subrayó que, en Camagüey, aun cuando en muchas bases productivas del sector agropecuario se han instalado sistemas basados en paneles solares para la producción de electricidad, esa tecnología no se explota a cabalidad.

De ahí que, entre las principales salidas, esté un modelo predictivo inteligente de la eficiencia energética de sistemas fotovoltaicos que tenga en cuenta los factores meteorológicos como variables predictoras, así como un catálogo de variantes de diseño arquitectónico- estructural que aprovechen el área ocupada por los paneles con el propósito de brindar beneficios adicionales a los productores.

A través del proyecto, dijo, se prevé caracterizar diferentes factores climáticos que influyen en el uso eficiente de la energía solar, evaluar las ventajas y desventajas de los paneles solares como estructura de sombra artificial para el ganado productor de leche, y medio de captación de agua de lluvia para la producción animal en las fincas.

De igual modo, persigue sensibilizar a campesinos y decisores sobre las potencialidades de la energía solar en el impulso del desarrollo productivo de los ganaderos vacunos de la provincia.

A diferencia del enfoque fotovoltaico clásico, donde los módulos se utilizan para producir electricidad solamente, la perspectiva que se propone favorece la obtención de valor añadido a partir de la generación eléctrica mediante la reutilización de componentes como paneles solares, estructura soporte y el suelo o tejado donde están montados para un uso diferente, afirmó Garay Álvarez.

Desde esa concepción, el sistema de captación pluvial permite recolectar agua de lluvia para reutilizarla en la producción vacuna, mientras que el de sombra le proporciona tranquilidad y defensa al ganado contra el calor, comentó.

Las sombras artificiales, abundó, mejoran el confort y la producción de leche de las vacas en pastoreo si se tienen en cuenta ciertas pautas de diseño en la construcción del sistema.

El proyecto Agrivoltaica: Uso combinado de los paneles solares para generar electricidad y fomentar la resiliencia y adaptación al cambio climático en fincas lecheras de Camagüey está en concordancia con políticas públicas y normas establecidas en el país, y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)