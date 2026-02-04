Rechaza santacruceño posición hostil de Donald Trump hacia Cuba

Santa Cruz del Sur, 4 feb.- El santacruceño Fernando Barreiro Rivera rechaza la posición hostil, fascista y arbitraria del presidente de los Estados Unidos Donal Trump hacia Cuba. Ni el actual presidente, ni los anteriores gobernantes del imperio han aceptado que la Mayor de las Antillas haya hecho una Revolución Socialista a 90 millas de esa nación. Los que como él sufrieron de cerca la explotación capitalista antes del 1ro de enero de 1959, no quieren volver a vivir aquella época en que los pobres eran considerados por los poderosos mano de obra barata, expuso.

Barreiro Rivera residió en la colonia de Sagasta, perteneciente al otrora ingenio de Macareño,en el Consejo Popular Haití. Refirió que niños de 12 y 13 años abandonan los estudios en segundo y tercer grado para ayudar a sus padres en labores agrícolas. Muchos hombres, trabajaban ocho horas por cincuenta centavos en cañaverales y limpieza de potreros, acotó.

Fernando laboró como panadero, pero para ganarse un peso diario repartía el producto a caballo hasta la distante zona de La Cupertina. Antes de regresar para Sagasta tenía la obligación de recoger cogollo en cañaverales aledaños al lugar para alimentar los equinos que empleaba en la fatigosa diaria distribución.

Barreiro Rivera participó en la Campaña de Alfabetización. Fue otro de los cientos de jóvenes que ayudó a desterrar el analfabetismo de esta Isla. Posteriormente integró Unidad Militar del ejército occidental. En los días de la Crisis de Octubre o Crisis de los Misiles en 1962, estuvo dispuesto a vencer o morir frente al adversario del norte imperialista.A pesar de la avanzada edad, su disposición combativa continúa vigente, porque la Patria hay que defenderla.