Pesquisa de cáncer de piel: revisa tu lunar

La Habana, Cuba. – La tradicional Campaña por la Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Piel, denominada «Día del Lunar», se desarrolla hoy en el país como parte de las actividades por el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, este cuatro de febrero.

La presidenta de la Sociedad cubana de Dermatología, Olaine Gray puntualizó que el caso de La Habana, los puntos de consulta para la pesquisa este miércoles en busca de lesiones malignas o precursoras de cáncer cutáneo estarán en los hospitales Clínicos Quirúrgicos y Pediátricos.

El objetivo principal es sensibilizar a las personas en la prevención afirmó la también Coordinadora del Grupo de Trabajo para Cáncer de Piel, el más frecuente de todos los que sufren los seres humanos.

La experta refirió que es prevenible tanto por cambios en el estilo y hábitos de vida, como por la detección precoz de lesiones indicativas de transformación maligna. (Tomado de Radio Reloj)