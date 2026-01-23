Recalcan en Congreso del PCV rol del Ejército de Vietnam en nueva era

Así lo expuso ante el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) el ministro de Defensa Nacional, general Phan Van Giang, al presentar un documento preparado por la delegación del Comité del Partido del Ejército.

Para implementar con éxito esta política, es necesario centrarse decidida y eficazmente en varios puntos clave, señaló el también miembro del Buró Político del PCV, quien recalcó que “ante todo, debemos construir con firmeza un ejército políticamente fuerte, estrechamente vinculado al pueblo”.

También resulta necesario mantener y fortalecer el liderazgo absoluto y directo del Partido en todos los aspectos, y la gestión y administración centralizadas y unificadas del Estado, añadió.

El subsecretario de la Comisión Militar Central señaló, asimismo, que deben seguir organizándose las fuerzas armadas de forma eficiente, sólida y eficiente, y garantizar una estructura sincronizada y racional.

Otro elemento clave, añadió, es continuar invirtiendo en el desarrollo de una industria de defensa autosuficiente, autónoma, de doble uso y moderna, e investigar, diseñar, fabricar, producir, y modernizar armas y equipos técnicos estratégicamente importantes para satisfacer los requisitos de modernización y aumentar la fuerza de combate del Ejército.

Según Van Giang, cuyo informe publica hoy el diario electrónico gubernamental, se debe además fortalecer la integración internacional y la diplomacia de defensa, así como los intercambios bilaterales y multilaterales, el entrenamiento y los ejercicios, especialmente los relacionados con la lucha contra las amenazas a la seguridad no tradicionales.

La Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa Nacional están decididos a construir un ejército revolucionario, regular, de élite y moderno, cumpliendo con éxito y excelentemente sus tres funciones: fuerza de combate, de trabajo y laboral productiva.

Van Giang repasó además la cambiante y compleja situación global y regional, así como en el ámbito nacional, en los últimos cinco años y resaltó que “en este contexto, nuestro Partido y Estado han implementado numerosas políticas históricamente significativas y alcanzado grandes éxitos”. En primer lugar, subrayó, hemos protegido firmemente la independencia, la soberanía territorial, la posición y el prestigio internacionales del país, manteniendo un entorno pacífico y estable para la construcción y el desarrollo nacional.

Además, el despliegue de la defensa nacional se ajustó a la estrategia de desarrollo socioeconómico, las nuevas fronteras administrativas y la organización de los gobiernos locales de dos niveles, y se avanzó en el desarrollo de una industria de defensa moderna y de doble uso.

La exitosa fabricación de diversos tipos de armas estratégicas modernas y equipos técnicos, y de diversos tipos de combustibles especializados, productos de doble uso y de alta tecnología, contribuyeron positivamente al fortalecimiento de las capacidades nacionales de defensa y seguridad, y a la industrialización y modernización del país, afirmó.

El XIV Congreso partidista sesiona en el Centro Nacional de Convenciones de esta capital con la participación de cerca de mil 600 delegados en representación de más de cinco millones de militantes y bajo el lema “Unidad-Democracia-Disciplina-Avance-Desarrollo”. (Tomado de Prensa Latina)