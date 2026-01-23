Azucareros de Villa Clara: décima victoria sucesiva en 64 SNB

La Habana.- AZUCAREROS de Villa Clara mantuvo similar paso certero al sostenido en la fase de recuperación, y hoy venció 10×4 al monarca exponente Leñadores de Las Tunas, en su primer juego de cuartos de final de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Este devino décimo triunfo consecutivo de la tropa del mentor Ramón Moré, pues se añade a los nueve que le permitieron arrebatarle a Pinar del Río el octavo boleto para la fiesta de postemporada.

Los villaclareños callaron bocas. Se les atribuía que esos éxitos llegaron cuando los rivales de turno lo hacían por “cumplir un calendario”. Y de eso, nada. Las Tunas constituye si no el mejor, uno de los colectivos más ganadores en las últimas contiendas beisboleras.

Este miércoles, de visita en el Estadio Julio Antonio Mella, le entraron por los ojos al líder en victorias de la campaña, Yosmel Garcés, y marcaron racimo decisivo de siete carreras en el tercer inning, en el cual pegaron siete de sus 15 jits.

Resultó vital el jonrón remolcador de tres carreras de Yoasnier Pérez, primer bateador al que enfrentó el relevista Keniel Ferráz.

Madero en ristre por los azucareros, que compilaron 15 imparables, destacó el inicialista Eliécer Arrechavaleta, con tarde perfecta al pegar de 4-4 y propulsar a dos compañeros hacia el plato.Victoria de Darío Sarduy y salvamento de Alain Sánchez.

Además, Cocodrilos de Matanzas disparó 15 inatrapables y debutó con cómodo éxito de 10×1 ante Gallos de Sancti Spíritus, como anfitrión en el parque Victoria de Girón.

El capitán y jardinero central Eduardo Blanco se fue de 4-2, sacó la pelota más allá de los límites y remolcó tres anotaciones.

En su debut con los saurios, el slugger Yurisbel Gracial impulsó dos. Quinta sonrisa del zurdo Yoenni Yera.

Finalmente, Huracanes de Mayabeque tomó revancha y en su Estadio Nelson Fernández venció 7×1 a Leones de Industriales, para emparejar 1-1 ese play off, aupado por los envíos de la dupla de los hermanos José Ignacio y Héctor Eduardo Bermúdez.

El primero se alzó con su séptimo triunfo de la campaña, al tirar 7.1 innings a ritmo de seis ponches y apenas cuatro jits, en tanto el segundo se acreditó el salvamento. Loas a la ofensiva del primer bate Lázaro Martínez, quien compiló de 4-3 con dos carreras impulsadas y un par de anotadas. Quedó sellado en el tercer episodio el cotejo entre Cachorros de Holguín y Cazadores de Artemisa. (Tomado de Jit)