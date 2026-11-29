Camagüey, 29 nov.- La provincia está lista para una intensa jornada electoral hoy de 34 procesos parciales para cubrir cargos vacantes de delegado municipal del Poder Popular.

‎En tal sentido el órgano electoral y los consejos municipales desarrollan desde el pasado mes de septiembre un grupo importante de procesos, dando cumplimiento al cronograma previsto con total transparencia y apego a la Ley 127 – Ley Electoral.

Adis Iraola Martínez, presidente del Consejo Electoral en Camagüey, destacó que esta actividad electoral se desarrolla en todos los municipios agramontinos, luego de la declaración de las asambleas municipales para cubrir cargos vacantes y de la convocatoria de elecciones en cada circunscripción.

‎Ya concluyeron las elecciones en Minas y Guáimaro, y continúan estos procesos en la provincia.

‌‎Este 29 de noviembre están previstos 34 procesos para elegir a los nuevos delegados que integrarán las asambleas municipales de Florida, Sibanicú, Céspedes, Jimaguayú, Santa Cruz del Sur y Esmeralda.

‎Todas estuvieron precedidas por la nominación de candidatos a delegado, quienes irán a las urnas a ejercer su derecho al voto y cumplir con su deber y derecho constitucional de elegir mediante el voto directo y secreto.

‌‎Al unísono, este domingo se desarrollarán pruebas dinámicas en Najasa, Sierra de Cubitas, Vertientes y dos circunscripciones del municipio de Esmeralda -Brasil y Lombillo-, que tienen elecciones el próximo 6 de diciembre.

‌‎El proceso cuenta con la fortaleza de los equipos de supervisores, integrados fundamentalmente por profesionales de la abogacía y la colaboración de estudiantes de preuniversitario.

‌‎De igual forma en el municipio de Camagüey se labora en 16 procesos; el Consejo Popular Edén-Juruquey está cerrado por lo que está previsto para el 20 de diciembre las elecciones.

‌‎Además, se avanza en un grupo de actividades de ciencia e innovación y en las jornadas por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, junto a la capacitación, identificación, atención y estímulo de las autoridades electorales en la base en medio de las complejas situaciones de transporte y movilidad que atraviesa el país. (Texto y foto: Zenia Donet García/Radio Cadena Agramonte)