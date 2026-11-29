Camagüey, 29 nov.- En el Centro de Convenciones Santa Cecilia, de esta ciudad, se desarrolló la Asamblea de Balance de los periodistas del sistema radial en Camagüey. El encuentro permitió evaluar el trabajo realizado durante el período y reafirmar el compromiso de los profesionales con el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año del centenario de su natalicio.

En ese contexto, se analizaron los principales resultados y desafíos del ejercicio periodístico en el medio, con el propósito de fortalecer el vínculo con las audiencias y contribuir, desde la comunicación, a la defensa de la Revolución.

Durante la asamblea se debatió sobre el aporte de la prensa a la programación y a las publicaciones, así como acerca de la participación de los profesionales en concursos destinados a estimular la creatividad y la calidad profesional.

En ese sentido, los participantes coincidieron en la necesidad de continuar perfeccionando los contenidos mediante propuestas útiles, rigurosas y cercanas a la población.

Asimismo, se insistió en la responsabilidad de informar con veracidad, oportunidad y compromiso, principios esenciales para el ejercicio del periodismo en el contexto actual.

Otro de los asuntos abordados fue la representación de la realidad social camagüeyana en los medios radiales y el acercamiento sistemático a las comunidades.

Los profesionales destacaron la importancia de escuchar a la población, visibilizar sus problemáticas y reconocer sus logros, para contribuir, desde el periodismo, a la transformación social.

La presencia de Camagüey en las redes sociales también ocupó un espacio relevante en el debate. Los periodistas ratificaron su responsabilidad de defender la Revolución en el escenario digital, mediante la divulgación de la realidad cubana y camagüeyana frente a la desinformación y las matrices de opinión adversas.

Los participantes subrayaron la importancia de publicar contenidos sustentados en argumentos, rigor y cercanía, capaces de contrarrestar los intentos de manipulación y ofrecer a las audiencias una visión objetiva sobre el proyecto social cubano. (Texto y fotos: Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte)