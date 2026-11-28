La Habana, 27 nov.- La primera edición de Expo Canina se celebrará los días 4, 5, 6, 12 y 13 de diciembre próximo en el recinto ferial Pabexpo, en esta capital, con una propuesta que combinará competencias caninas, actividades educativas, entretenimiento familiar y espacios comerciales dedicados al universo de las mascotas.

Organizado por Conex, empresa de eventos del Grupo Empresarial Palco, con el respaldo de la Federación Cinológica de Cuba, el encuentro tendrá lugar de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. y busca promover el bienestar animal, la tenencia responsable y la convivencia entre las personas y sus animales de compañía.

Durante las jornadas del 4 al 6 de diciembre se desarrollará el Campeonato de Campeones, certamen en el que los jueces evaluarán la conformidad de los ejemplares con los estándares de sus respectivas razas, mientras que los días 12 y 13 tendrá lugar la séptima Copa Perros de Protección, dedicada a demostrar el control, la obediencia y la precisión de los participantes.

El programa incluirá exhibiciones caninas, demostraciones de adiestramiento, áreas de entretenimiento, servicios especializados para mascotas y propuestas gastronómicas, además de espacios educativos orientados a compartir conocimientos sobre el cuidado animal.

Como parte de la iniciativa, tiendas de mascotas, clínicas veterinarias, peluquerías, clubes de razas y marcas de alimentos y accesorios tendrán la oportunidad de presentar sus productos y servicios, establecer contacto directo con los consumidores y ampliar su presencia en el mercado.

Según la información divulgada por los organizadores, Expo Canina pretende incorporarse a la agenda de eventos de la capital como un espacio de encuentro para las familias cubanas, con especial atención al cuidado de los animales de compañía y al desarrollo de una cultura de responsabilidad hacia ellos. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)