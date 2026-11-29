Camagüey, 29 nov.- De un total de 62 mil 103 planteamientos, la provincia logra solucionar 55 mil 717 para un 89.7% de cumplimiento, según trascendió en la sesión ordinaria del Consejo Provincial.

Yanixis Carrazana Carballo, jefa de Secretaría del Gobierno Provincial del Poder Popular, mencionó a Vertientes, Camagüey, Esmeralda, Santa Cruz del Sur y Carlos Manuel de Céspedes entre los municipios con mayor incidencia; en tanto Comunales, la Organización Básica Eléctrica, Vivienda, Acueducto y Alcantarillado y Comercio constituyen los organismos que acumulan más inquietudes pendientes de solución.

Entre las principales insatisfacciones destacó la rehabilitación, construcción y terminación de viviendas, el estado de las redes hidráulicas, así como la inestabilidad en los ciclos de abasto de agua y la recogida de desechos sólidos.

Consideró Carrazana Carballo que ha faltado rigor en los análisis del estado de los planteamientos en los Consejos de la Administración Municipales y en los consejos de dirección de las entidades administrativas lo que ha impedido la búsqueda de alternativas, además del insuficiente acompañamiento de las entidades a las reuniones de los consejos populares durante la evaluación a la atención, solución y seguimiento de los problemas que más aquejan a la población.

En ese sentido Yennis León Mayedo, gobernador en la provincia, insistió en que no siempre la solución de los planteamientos depende de la disponibilidad de recursos, sino, también, de la voluntad de atender con prioridad los reclamos sociales. (Texto: Gobierno Provincial del Poder Popular en Camagüey) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)