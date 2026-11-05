Santa Cruz del Sur elegirá nuevos delegados del Poder Popular en cinco circunscripciones (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 5 nov.- La Asamblea del Poder Popular en esta demarcación convocó al Consejo Electoral Municipal (CEM) a desarrollar procesos de elección en cinco circunscripciones que se encuentran vacantes, con el objetivo de elegir a igual número de delegados.

La democrática tarea, según informó Laritza Olivera Tiá, presidenta del CEM, se efectuará en las circunscripciones 6 de la comunidad Jesús Suárez Gayol; 77 de Jagua Tres; 66 y 55 de los entornos habitacionales rurales Monte Grande Adentro y Ocujal, respectivamente, pertenecientes al Consejo Popular (CP) Flor de Mayo; y en la circunscripción 62 del CP Cándido González.

Para el cumplimiento de este propósito, señaló la entrevistada, se han garantizado los planes de transportación para la capacitación de los integrantes de las mesas electorales, así como la estrategia de comunicación destinada a desarrollar con éxito las acciones previstas.

La máxima funcionaria del CEM en Santa Cruz del Sur declaró además que, entre las jornadas de este miércoles y jueves, se imparte un seminario a los supervisores encargados de atender las circunscripciones, quienes tienen la responsabilidad de garantizar que las actividades en esa instancia se ejecuten con estricto apego a la Ley No. 127. En la jornada de cierre del encuentro se entregará un reconocimiento a los más destacados en el quehacer.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral de la República de Cuba, cuando la vacante de un delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular ocurre fuera del período de elecciones generales, se convoca a un proceso de elección parcial en la circunscripción correspondiente.

Este procedimiento garantiza el derecho de los electores a elegir a sus representantes mediante voto libre, directo y secreto, asegurando así la continuidad institucional de los Órganos Locales del Poder Popular.