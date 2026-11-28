La Habana, 28 nov.- En el siglo XXI, los conflictos entre naciones ya no se desarrollan exclusivamente en los campos de batalla, mediante armas convencionales, operaciones militares o enfrentamientos económicos. Existe también una dimensión menos visible, pero de enorme trascendencia: la mente humana. En ella se disputan las percepciones, las emociones, las creencias, los valores y la capacidad de interpretar la realidad. A esta dimensión de los conflictos contemporáneos se le conoce como guerra cognitiva.

La guerra cognitiva constituye una modalidad de confrontación que busca influir en la manera en que las personas piensan, sienten, interpretan los acontecimientos y toman decisiones. Su objetivo no consiste solamente en transmitir una determinada información o imponer una opinión, sino en modificar percepciones, provocar divisiones, debilitar la confianza social y condicionar comportamientos individuales y colectivos.

En este escenario, la información se convierte en un recurso estratégico, las redes sociales funcionan como espacios de confrontación y cada ciudadano puede convertirse, consciente o inconscientemente, en transmisor de mensajes que influyen en la opinión pública.

Para Cuba, por sus particularidades históricas, políticas, económicas y geopolíticas, comprender este fenómeno resulta especialmente importante. El país enfrenta dificultades económicas reales, tensiones sociales, limitaciones materiales y un complejo escenario internacional. Estas circunstancias constituyen un terreno donde pueden confluir preocupaciones legítimas de la población, campañas de desinformación, operaciones de influencia y disputas políticas.

Comprender la guerra cognitiva no significa atribuir todos los problemas nacionales a una agresión externa, sino desarrollar herramientas para distinguir los hechos de la manipulación y fortalecer la capacidad de la sociedad para pensar críticamente.

¿Cómo se manifiesta la guerra cognitiva en la sociedad cubana?

La sociedad cubana no está al margen de esta realidad. La expansión de internet y las redes sociales ha transformado las formas de comunicación, el acceso a las noticias y la construcción de opiniones. Según el informe Digital 2026: Cuba, al cierre de 2025 el país contaba con aproximadamente 7,79 millones de usuarios de internet y 6,56 millones de identidades en redes sociales. Estas cifras permiten comprender la dimensión del espacio digital en la vida nacional.

La guerra cognitiva puede manifestarse de diferentes maneras:

1. La manipulación de acontecimientos reales

Una de las técnicas más efectivas consiste en utilizar un hecho verdadero, pero presentarlo de manera incompleta, descontextualizada o exagerada para provocar una interpretación determinada.

Por ejemplo, ante un apagón prolongado, una dificultad con el abastecimiento de alimentos o una interrupción del transporte, pueden circular imágenes auténticas acompañadas de textos falsos sobre su origen, magnitud o consecuencias. El acontecimiento existe, pero la información que lo acompaña puede estar diseñada para generar desesperanza, indignación o rechazo generalizado.

Aquí aparece un elemento fundamental: no es necesario inventar todos los problemas para manipular la percepción de una sociedad; en ocasiones basta con aprovechar los problemas existentes y utilizarlos con una intención política.

2. La creación de incertidumbre y desconfianza

Otra manifestación consiste en divulgar rumores sobre decisiones gubernamentales, acontecimientos políticos, supuestos conflictos internos o situaciones de emergencia sin aportar pruebas verificables.

Imaginemos que comienza a circular un mensaje de WhatsApp anunciando una medida económica que nunca fue aprobada. En pocas horas, numerosas personas pueden compartirlo, comentarlo y modificar sus decisiones familiares o económicas. Aunque posteriormente se desmienta, el rumor puede haber provocado preocupación y desconfianza.

El propósito de estas prácticas puede ir más allá de que una persona crea una mentira: también pueden perseguir que termine desconfiando de todas las fuentes de información, incluso de aquellas que ofrecen datos comprobables.

3. La explotación de las dificultades cotidianas

Las preocupaciones económicas, la emigración, las diferencias generacionales, las limitaciones de servicios y las insatisfacciones sociales son realidades que influyen directamente en el estado emocional de la población.

Una estrategia de manipulación puede utilizar estas preocupaciones para presentar una visión absolutamente negativa del país, borrar cualquier elemento de contexto y transmitir la idea de que no existe solución posible.

También puede ocurrir lo contrario: negar las dificultades, minimizar las preocupaciones de la ciudadanía o descalificar cualquier crítica legítima. Ambas conductas perjudican el pensamiento crítico y dificultan una comprensión objetiva de la realidad.

4. La polarización y la fragmentación social

La guerra cognitiva busca, entre otros efectos, enfrentar a diferentes sectores de una sociedad. Puede estimular contradicciones entre jóvenes y adultos, residentes en Cuba y emigrados, trabajadores y dirigentes, o personas con distintas posiciones políticas.

Un ejemplo sería convertir una discusión sobre un problema concreto en una confrontación donde todos los participantes sean etiquetados como enemigos, traidores o irresponsables.

Cuando desaparece la posibilidad de escuchar, argumentar y reconocer las diferencias, la sociedad pierde capacidad de diálogo y cooperación. La división se convierte entonces en una vulnerabilidad colectiva.

5. La manipulación emocional mediante las redes sociales.

Los contenidos que provocan miedo, ira, tristeza o indignación suelen conseguir una rápida difusión. Fotografías antiguas presentadas como actuales, videos procedentes de otros países, audios sin autor identificado y titulares alarmistas pueden convertirse en instrumentos de influencia.

La inteligencia artificial añade nuevas posibilidades: permite fabricar voces, imágenes y videos aparentemente auténticos. Esto hace cada vez más difícil distinguir entre un documento real y una falsificación digital.

¿Cómo enfrentar la guerra cognitiva desde Cuba?

La respuesta no puede limitarse a denunciar campañas externas ni a pedirle a la población que no crea en determinados mensajes. Se necesita una estrategia integral que combine educación, comunicación, transparencia, participación ciudadana y fortalecimiento de la confianza social.

Primero: desarrollar una cultura de pensamiento crítico. Cada ciudadano debe aprender a preguntarse quién publica una información, qué pruebas presenta, cuál es su origen y qué intereses podrían existir detrás de ella. No compartir inmediatamente un mensaje sin comprobarlo es una forma concreta de defensa.

Segundo: fortalecer la comunicación institucional. La información oportuna, transparente y convincente constituye una herramienta fundamental. Cuando existe un problema, la ciudadanía necesita conocer qué sucede, cuáles son sus causas, qué se está haciendo y qué resultados pueden esperarse. El silencio, las respuestas tardías y las explicaciones insuficientes dejan espacios que pueden ocupar los rumores.

Tercero: reconocer los problemas reales. Defender la soberanía nacional y enfrentar las campañas de manipulación no significa negar las dificultades del país. Por el contrario, reconocer los errores, escuchar las críticas constructivas y ofrecer respuestas concretas fortalece la credibilidad. No existe mejor defensa frente a la manipulación que una realidad que se transforma para bien de la población.

Cuarto: fortalecer la educación mediática y digital. Las escuelas, universidades, organizaciones sociales y medios de comunicación deben contribuir a formar ciudadanos capaces de verificar imágenes, identificar noticias falsas, reconocer contenidos manipulados y utilizar responsablemente las plataformas digitales.

Quinto: promover la participación de los jóvenes. Las nuevas generaciones tienen una presencia importante en los espacios digitales y deben ser protagonistas de la creación de contenidos, el debate y la defensa de la verdad. No basta con transmitirles mensajes: hay que escucharlos, comprender sus preocupaciones y ofrecerles argumentos.

Sexto: defender el diálogo y la unidad desde el respeto. La unidad nacional no debe confundirse con uniformidad de pensamiento. Una sociedad fuerte es aquella que puede debatir sus problemas sin destruir sus vínculos, reconocer sus diferencias sin renunciar a la convivencia y encontrar objetivos comunes por encima de las discrepancias.

La batalla decisiva: conquistar la confianza desde la verdad

Enfrentar la guerra cognitiva exige comprender que la verdad no se defiende únicamente con consignas, sino con argumentos, conocimientos, credibilidad y resultados. Una sociedad informada, culturalmente preparada y capaz de analizar sus propias contradicciones posee mayores herramientas para resistir cualquier intento de manipulación.

En este sentido, resulta interesante que incluso la OTAN haya desarrollado investigaciones y conceptos específicos sobre la guerra cognitiva, reconociendo la importancia de influir sobre las percepciones, las emociones y los comportamientos de las poblaciones. Se trata, por tanto, de un fenómeno que forma parte de los análisis estratégicos contemporáneos.

Sin embargo, también es importante establecer una distinción: no toda crítica al Gobierno, toda inconformidad ciudadana ni toda información desfavorable constituye una operación de guerra cognitiva. Confundir el pensamiento diferente con la manipulación sería un error que terminaría debilitando precisamente la capacidad crítica que necesitamos desarrollar.

Para Cuba, el desafío consiste en construir una sociedad más preparada para identificar las operaciones de influencia, pero también más capaz de resolver sus problemas, escuchar a su pueblo y comunicar con transparencia.

La defensa de la soberanía en estos tiempos incluye la defensa de la capacidad de pensar, discernir y decidir libremente. No se trata de aislar a los ciudadanos de las ideas que circulan en el mundo, sino de proporcionarles herramientas para analizarlas sin prejuicios y con fundamentos.

En definitiva, la guerra cognitiva se enfrenta con inteligencia, cultura, educación, información veraz y confianza popular. Se enfrenta demostrando que la realidad puede ser transformada, que los problemas tienen que encontrar respuestas y que la participación consciente de la ciudadanía es indispensable.

La mayor fortaleza de Cuba no estará solamente en su capacidad para identificar los mensajes que pretenden influir sobre su sociedad, sino en la preparación de sus ciudadanos para distinguir la verdad de la mentira, el argumento de la manipulación y la crítica constructiva de la operación desestabilizadora.

Porque, en esta nueva dimensión de los conflictos, defender un país también significa defender la conciencia de su pueblo. Y ninguna sociedad puede aspirar a vencer en la batalla de las ideas si renuncia a cultivar el pensamiento crítico de sus ciudadanos. (Autor: Arnaldo Laborde Williams) (Fuente: CubaSí)