Realizan trabajo voluntario en siembra de boniato en localidad santacruceña

Santa Cruz del Sur, 27 abr.- Un trabajo voluntario con la asistencia de más de 300 trabajadores de 15 sindicatos se realizó este domingo en área de producción cooperada con la Empresa Agroindustrial Santa Cruz, enclavada en la zona de La Jagua de Santa Cruz del Sur.

La jornada dedicada a saludar el 1ro de Mayo se centró esta vez en la siembra de 066 hectáreas de boniato y 1.25 de pepino como parte de las tareas a cumplir en el autoabastecimiento territorial, como establece la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional.

Humberto Bejerano Agüero y Mislei García Frometa, trabajador de la Empresa Agropecuaria y maestra de la escuela de enseñanza especial Tania La Guerrillera, en igual orden, refirieron la importancia de incrementar la siembra de alimentos con todas las alternativas posibles. Por su parte Luis Enrique Martínez Morales, presidente del Consejo Popular La Jagua, expresó que el cerco petrolero no impedirá sacarle provecho a la tierra.

En la faena dominical estuvieron presentes Araelia García Rojas, Miriadis López Álvarez y Yailin Romero Armentero, presidenta de la Asamblea del Poder Popular (APP), Intendente y secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), respectivamente del municipio santacruceño. Las máximas funcionarias convocaron a los movilizados a asistir con su colectivo laboral al festejo obrero de respaldo a la Revolución cubana y condena al bloqueo imperialista.