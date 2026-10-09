Garantiza Ciegoplast tuberías para sistema hidráulico en Cuba

Ciego de Ávila, 9 oct.- La empresa productora de tuberías y conexiones de polietileno de alta densidad, Ciegoplast, mantiene hoy la producción de sus diferentes surtidos, pese a las limitaciones económica y energética por la que atraviesa Cuba.

El director de esa entidad, Sergio Barrios, resaltó que continúan la fabricación de tuberías, piezas y accesorios de diversos diámetros para garantizar en gran medida el programa de desarrollo hidráulico del país.

Destacó que el colectivo ha logrado adaptarse al complejo escenario de la economía cubana y adoptan alternativas como encadenamientos productivos con otras instituciones estatales y actores privados, para buscar sostenibilidad e incrementar el ingreso de los trabajadores.

Igualmente incorporamos la fabricación de columnas para pozos, bajantes para montaje de bombas, y tuberías de diámetros más pequeños, que es lo que socialmente la gente necesita hoy, precisó.

Puntualizó que es vital el trabajo que realizan los innovadores y racionalizadores del centro, quienes garantizan que la moderna tecnología supere el 95 por ciento de disponibilidad técnica.

En tanto el director de producción, Arael Sotero, explicó que tienen instaladas 19 máquinas para la confección de Y, T y codos de diferentes diámetros, además producen depósitos de 800 y 1600 litros para facilitar el abastecimiento en las viviendas, ante la crítica situación con el agua.

Ubicada en la central provincia de Ciego de Ávila, Ciegoplast es la encargada de fabricar tuberías, piezas y accesorios de diversos diámetros, destinados a nuevas inversiones y rehabilitación del sistema hidráulico en Cuba. (Tomado de Prensa Latina)