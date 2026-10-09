Transformaciones económicas y sociales en la mira de unidades productoras santacruceñas (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 9 oct.- La correcta aplicación de varias de las 176 transformaciones económicas y sociales en Cuba, agrupadas en total en 23 ejes temáticos, estuvieron en el centro de análisis del seminario realizado este jueves, con la presencia de representantes de unidades productoras de las empresas Cañera Cándido González y la Agroindustrial Santa Cruz, entidades y organismos a nivel local.

La jornada, en la que se dieron necesarias orientaciones con intercambios muy oportunos, estuvo dirigida por un grupo de trabajo encabezado por Efrén Romero Pelegrín y Elbys Pérez Olivera, miembro del Buró del Partido Comunista de Cuba y coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en la provincia, en igual orden; así como las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la demarcación.

El eje temático número 7 con sus normas, decretos y resoluciones se indicó está relacionado con la ley de entrega de tierras, lo que dará posibilidad a las cooperativas de avanzar en los resultados productivos y la consolidación económica al abrir cuentas bancarias en Cuba y el exterior tanto en divisas como en moneda nacional, crear mercados de insumos, entre otras posibilidades.

Jorge Luís Jiménez Delgado, al frente de la Agricultura en territorio camagüeyano, esclareció dudas en cuanto a la extinción de las delegaciones del sector y las nuevas estructuras a crear. También abundó en la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal y su aplicación en el ámbito productivo y agrario, la flexibilización en la comercialización, teniendo en cuenta la formación de precios, además de otras cuestiones.

Asismimo, Yaimi Díaz Castillo, por el Ministerio de Justicia, explicó la importancia de la inscripción en el registro de las sedes notariales de las tierras en propiedad o a favor del Estado cubano y, de igual manera, los actos traslativos de dominio por acuerdo entre los herederos.

Añadió la necesidad de presentarse ante notario quienes vayan a desempeñar tareas agropecuarias para obtener la personalidad jurídica correspondiente y así poder comercializar sus producciones como lo establece el Decreto-Ley 121 de 2026 que modifica el anterior de 2023.

Desde hace tres meses, Cuba cuenta con un ambicioso grupo de transformaciones económicas y sociales, concebidas como una actualización profunda de su modelo socialista.

El programa representa un replanteo en la política económica, aunque mantiene una continuidad con aspectos presentes desde los Lineamientos de 2011, pasando por la Actualización del modelo y la Constitución de 2019.