Santa Cruz del Sur 26 abr.- La XXVll sesión ordinaria de la Asamblea del Poder Popular (APP) de Santa Cruz del Sur, rgano, Yennis León Mayedo y Yunia Calderón Marrero, vicorrespondiente al XVlll período de mandatos, se realizó este sábado, jornada presidida por las máximas autoridades de este Ócegobernador provincial y primera secretaria en funciones del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), en igual orden.

León Mayedo hizo alusión a la importancia de exigir más por el avance de las estrategias de desarrollo, las políticas públicas, las ordenanzas, lo establecido a efectuar a través del Programa Económico y Social de Gobierno de estos predios y el enfrentamiento al delito, manteniendo la vinculación constante con el pueblo.

La importancia de la producción de cultivos varios y leche vacuna, aún insuficiente, fue el primer tema tratado en la cita con delegados de circunscripción presentes, enfatizándose incrementar los organopónicos, autoconsumos, patios y parcelas con diferentes plantaciones en los Consejos Populares, como parte del quehacer de la Agricultura Urbana.

Se resaltó continúan las acciones de control para dar seguimiento a los planes de siembra y su destino y la atención priorizada al proceso de contratación y comercialización. Además el quehacer de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Acopio para que haya estabilidad de lo que se cosecha esté presente en los mercaditos.

Fue analizado el comportamiento del Plan de la Economía y ejecución del presupuesto aprobado para el actual 2026, asunto tratado en el Consejo de la Administración (CAM) y en consejos de dirección de entidades presupuestadas y empresas.

En la sesión se rindió informe referido a la atención y solución a planteamientos de los electores en los procesos de rendición de cuentas y en despachos con los delegados de circunscripción en el primer trimestre del presente año, relacionados con el abasto de agua potable, legalización y construcción de viviendas, entre otros asuntos.

En las conclusiones la dirigente partidista Yunia Calderón Marrero, convocó a los presentes al desfile con su familia en saludo al 1ro de Mayo, como muestra de apoyo irrestricto a la Revolución Socialista Cubana y de condena al bloqueo imperialista.