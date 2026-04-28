José Lajes Castellanos, en la radio hacíamos todo lo que había que hacer

Santa Cruz del Sur, 27 abr.- los primeros años de la existencia de Radio Santa Cruz fue el refugio de muchos jóvenes con talento para integrar aquel colectivo, donde las especialidades se multiplicaban en cada uno de los trabajadores de la planta radial.

José Lajes Castellanos, quien fuera de aquella hornada que labró el camino de su emisora amiga y esa experiencia así lo confiesa en la siguiente entrevista realizada por Nilda Sotolongo Castellanos.