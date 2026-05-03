Radio Santa Cruz, 58 años de fundar realidades en la utopía….

Santa Cruz del Sur, 1ro may.- Es primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, fecha memorable para la radio santacruceña, es el día de su fundación.

Desde el epicentro de su esencia llegan las voces y sentires de eternos optimistas, aunque haya quienes ya escuchan el canto de las grullas, se acercan a la partida, pero no a la memoria, no al camino marcado,….

Para algunos fue paso efímero, para otros tabla de salvación, el resto, savia y raíz, propósito y derrotero….

Y sí, se repiten los nombres como una letanía, nombres imprescindibles, de idealistas, poetas del quehacer cotidiano, de fundar realidades en la utopía, de extender las alas y cobijar los sueños de apasionados imberbes, labradores del sendero transitado hoy por los nuevos que sostienen el estandarte entregado de sus mayores, de esos que vislumbraron el futuro.

58 años de convertir en verdad una ilusión nacida en el afán de jóvenes corazones, para llevar al éter la palabra, el poema, la noticia, la canción.

Así, entre micrófonos, textos y cristales nació la radio sureña, santacruceña, entre melaza y salitre, entre ladrillo y machete, entre bocina y anzuelo….

Crear, informar, entretener, así se fue creciendo, impregnándose en la piel, en los sentidos, en el corazón de los radialistas santacruceños de esta pequeña planta radial que responde al nombre de Radio Santa Cruz.

No es un año más, es el año donde reinventarse fue volver a renacer, a transitar por los vericuetos de la incertidumbre, por los claros y oscuros de un tiempo incierto, pero las quimeras de los deseos nunca se abandonan, y la radio santacruceña vuelve a cabalgar por los confines del espacio y del ciberespacio para seguir cumpliendo con la meta, trabajar para los habitantes de la costa sur camagüeyana.

Hoy, a 58 años de aquel primero de mayo de 1968, solo podemos decir: ¡Gracias! por crear, por hacer las ilusiones realizables, por la oportunidad de trabajar para un público maravilloso, aguerrido y sacrificado, alegre y optimista, que nos impulsa día a día a trabajar más y mejor, para llevar la noticia, la música o el consejo esperados. Para lograr esa formula radialista muy santacruceña de Educar, Recrear e Informar. ¿Desde donde? Desde Radio Santa Cruz, Su Emisora Amiga.