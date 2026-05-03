Reconstruyen sistema eléctrico de embarcación camaronera de Empresa Pesquera santacruceña

Santa Cruz del Sur, 30 abr.- Luis Garcés Canals no pierde un solo minuto de la jornada laboral. Emprender complejas tareas en la Empresa Pesquera Industrial (EPISUR) Algérico Lara Correa es propio de su apego al quehacer de electricista de la entidad santacruceña.

Durante varios días laboró en la reconstrucción del sistema eléctrico de la embarcación camaronera 023. Esa área del navío de ferrocemento se encontraba en mal estado a causa del decursar del tiempo y las afectaciones que había provocado el salitre, lo que podía dar lugar a cortocircuitos, fallas en el arranque del motor y el alumbrado.

Aunque no es posible montar una nueva pizarra para la distribución eléctrica del barco por los impedimentos que ocasiona el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, el jubilado reincorporado a la entidad se las ingenió para cumplir bien la tarea asignada.

Garcés Canals recuperó los interruptores del barco camaronero 023, lo que conllevó a modificar el sistema eléctrico del navío, sin que lo realizado afecte su funcionamiento. El quehacer, declaró, lo dedica a la celebración del 1ro de Mayo, a la que asistirá.