Los santacruceños firmes, defendiendo a Cuba y su Revolución

Santa Cruz del Sur, 9 feb.- Los últimos acontecimientos que marcaron la semana que recién finaliza, demostraron la política hostil y genocida del gobierno de los estados unidos, pudiera calificarse como la administración norteña mas agresiva contra Cuba en los últimos años. Nunca un presidente yanki había llevado la agresividad tan extrema contra el pueblo cubano. Ante la agudizada situación que atraviesa el país con el desabastecimiento de alimentos, combustible y otros insumos necesarios para el normal desarrollo de la vida de los cubanos, el presidente Miguel Díaz Canel Bermudez, junto a todos los dirigentes nacionales, se reunió para expresar con claridad la situación actual, y como se proyectaron medidas para hacer frente a tan complejo escenario. El presidente aseguró que la dirección del país conoce las preocupaciones de la población, y también “las intensas campañas mediáticas de calumnia, odio y guerra psicológica que se tratan de imponer”. En su intervención el día cinco del presente mes ante los medios nacionales del país, el mandatario cubano expresó: “Una importantísima guerra psicológica la están aplicando contra Cuba hoy, una guerra de presiones para fracturar la unidad, para crear desconfianza, para promover incertidumbre, son elementos que demuestran la perversidad en la política estadounidense”.

Explicó el mandatario que se hicieron valoraciones en el Buró Político, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el Consejo de Defensa Nacional, para actualizar el plan a ejecutar a partir de las directivas de gobierno para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible”. Otros temas relacionados con la defensa del país, la generación eléctrica, el autoabastecimiento, el apoyo internacional a Cuba frente a la hostilidad norteamericana, el papel de la juventud en este escenario de lucha económica e ideológica, y la guerra mediática, fueron tratado por el presidente cubano.En este sentido, dijo que el colapso está en la filosofía imperial, pero no en la mentalidad de los cubanos. Diaz-Canel tambien se refirio a la posible agresión militar norteamericana: “En una circunstancia como esta, en la que nos quieren aplicar una feroz presión económica, y existe la amenaza de una agresión militar, definimos que es prioridad elevar el funcionamiento del Partido, del Gobierno, del Estado, de las instituciones sociales y armadas, así como de las organizaciones de masas y de todo el sistema del país, para prepararnos para ese posible escenario.”

Que hacer los santacruceños?

Integrarse como unidad monolítica a todo el proceso de reestructuración orientado por la dirección de la Revolución, aplicar la medidas correspondientes en cada sector social o económico, trabajar acorde a los principios básicos del socialismo, contribuir con creatividad y dedicación a las tareas enmarcadas en este nuevo escenario excepcional de la realidad cubana que impone el cerco económico imperialista, y sobre todo, mantener la cohesión, extirpar del pensamiento el derrotismo, la insensibilidad, y en entreguismo, convencidos que en esta batalla una vez mas el pueblo cubano saldrá victorioso, como en Girón, como en las misiones internacionalistas, como en los escenarios internacionales donde se ha expuesto la verdad de Cuba como un país soberano e independiente, amante de la paz y la justicia, para Cuba y todos los pueblos del mundo. (Imágenes: Raúl Reyes Rodríguez)