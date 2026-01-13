El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desmintió este lunes que haya conversaciones con la Administración de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio, aunque recordó que el Gobierno de La Habana siempre ha estado dispuesto a un diálogo “serio y responsable”.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba escribió en X que “no existen conversaciones con el Gobierno de EE.UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”.

A la vez, recordó la posición histórica del Gobierno cubano: “Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos Gobiernos de EE.UU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de derecho internacional y beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

En su mensaje, publicado en el contexto de crecientes amenazas contra la isla e irresponsables e injerencistas declaraciones de Trump y miembros de su gabinete, Díaz-Canel señaló que el origen y endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, “empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano”.

Ellos –añadió– “son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami”.

Al respecto, el mandatario cubano recordó que hay acuerdos migratorios bilaterales en vigor “que Cuba cumple escrupulosamente”.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre EE.UU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, subrayó el presidente cubano. (Tomado de Cubadebate)