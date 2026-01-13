Matanzas contará con observatorio científico de riesgos asociados al PAMI

La creación de un Observatorio Científico Social para la Salud Perinatal y de la Infancia (OCSSPI) permitirá en Matanzas el monitoreo, análisis y propuestas de soluciones integrales a problemas asociados al bienestar de madres y niños.

La doctora Yamira López García, directora provincial de Salud, manifestó que a pesar de protocolos clínicos de excelencia, los indicadores del Programa Materno Infantil (PAMI) a menudo se ven afectados por factores externos al hospital como condiciones de vivienda, dinámicas familiares, nutrición y vulnerabilidades sociales.

«Hemos aprendido a batallar contra infecciones, a perfeccionar técnicas quirúrgicas, y a monitorizar el crecimiento fetal con una precisión admirable, estimó.

Sin embargo, la práctica clínica diaria enseña que la atención a la madre y al hijo comienza en su casa, en lo que come, en su red de apoyo y no precisamente en una consulta. Los saldos en este ámbito se obtienen en el terreno, caminando, en el consultorio, en el hogar, viendo pacientes», insistió.

Necesitábamos un modelo propio en esa necesidad de develar las causas incidentes en el fruto de la concepción de la mujer matancera, y así pasar de la reacción clínica a la predicción social. Ello respalda el surgimiento del OCSSPI, nada nuevo, pero sí fundamental como centro de inteligencia de datos, para prevenir riesgos, antes de que se conviertan en complicaciones.

Se trata, especificó, de convertir el dato estadístico en acción transformadora, porque no basta con saber cuántos son bajo peso al nacer, nuestra responsabilidad científica es identificar dónde viven, por qué sus madres no pudieron sostener el embarazo, y qué causas sociales impidieron un desenlace óptimo.

En su concepción multidisciplinaria, el OBCSSPI estará integrado por obstetras, pediatras, sociólogos, sicólogos, trabajadores sociales, informáticos, y una red de enlaces territoriales, integrada por los 28 policlínicos y hogares maternos, grupos provinciales de las especialidades afines, hospitales pediátricos y ginecobstétricos.

Según López García, en Matanzas, donde precisamente el bajo peso al nacer es una dificultad por superar, el enfoque de riesgo será aplicado al ciento por ciento de las gestantes, en esa búsqueda de variables específicas, esencial para una provincia que cerró el 2025 con una tasa de 9.3 de mortalidad infantil.

A pesar de las difíciles condiciones de la economía cubana y su impacto negativo en todas las esferas, resulta notorio el no reporte de fallecidos menores de un año en 17 municipios del país, muestra de lo mucho por hacer, y en esa apuesta se incluye la creación del OCSSPI. (Tomado de Granma)