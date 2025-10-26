Presidente de Cuba llamó a prepararse ante evento meteorológico (+Post)

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó este viernes a prepararse ante la posibilidad de que Melissa afecte la próxima semana el territorio nacional como huracán de gran intensidad, según pronósticos.

Díaz-Canel comunicó en su cuenta de X que son muy altas las probabilidades de que Melissa afecte nuestro país en los próximos días y las provincias cubanas que podrían sufrir sus impactos están adoptando medidas.

De igual manera señaló la importancia de prever cada detalle para proteger a nuestro pueblo y cumplir los planes; tenemos amplia experiencia en ello, señaló el mandatario.

El Estado Mayor de la Defensa Civil de Cuba estableció hoy en su nota uno la Fase Informativa para el oriente del país y en el cual precisa como probables impactadas por el fenómeno a las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey. (Tomado de Radio Reloj)