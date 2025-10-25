Primer secretario del partido santacruceño recorrió entidades económicas y sociales del territorio

Santa Cruz del Sur, 24 oct.- Ante los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología de posible amenaza de la tormenta tropical Melissa a Cuba, Héctor Solano Montejo, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en este territorio realizó amplio recorrido este viernes.

El dirigente político acompañado de Dimelis Cabanes García, viceintendente que atiende distribución y transporte en el Consejo de la Administración Municipal visitó la panadería Bonifacio Céspedes donde se produce el pan de la canasta básica para 16 bodegas de La Jagua y comunidad Jesús Suárez Gayol dónde adquieren el producto alimenticio más de cinco Mil 800 clientes.

Solano Montejo exhortó a mantener la producción de pan mientras las condiciones meteorológicas lo permitan y a colocar la harina, para seis días de cobertura, en lugares altos. Además mantener la vigilancia laboral y administrativa del establecimiento para evitar hechos delictivos.

Yaniurka Isaac Calzado, directora de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios (EMPA) recibió a ambos cuadros de dirección de estos predios, a quienes explicó que se cuenta con las condiciones y el transporte para el pesaje y distribución del arroz, azúcar y sal de la canasta básica normada que falta distribuir.

Sólo quedan por transportar a 77 bodegas una cifra superior a las 44 toneladas de arroz, más de diez de azúcar y otra cantidad por encima de las doce toneladas de sal. Para el logro de la tarea en el menor tiempo posible se cuenta con el apoyo de una brigada de estibadores de la EMPA provincial de Camagüey.

Solano Montejo indicó agilizar el traslado hacia las tiendas de víveres de los productos almacenados en la EMPA que faltan por distribuir antes de que las condiciones climáticas se agraven. Expuso que a instancia provincial se decidió que fuera Santa Cruz del Sur el primer municipio camagüeyano en recibir la canasta básica.

El primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santa Cruz del Sur y la Viceintendente de transporte y distribución Dimelis Cabanes García, intercambiaron con directivos de la Empresa Municipal Agroindustrial.

El dirigente político designó a Reinaldo Lugones Cabrera, director de la entidad, jefe de la Zona de Defensa (ZD) de La Jagua, a quien orientó a revisar los planes para la disminución de riesgos y desastres. Le señaló que debido al peligro que representa la tormenta tropical Melissa, lo primordial es salvaguardar la vida humana.

Entre otras cuestiones refirió al funcionario el traslado hacia lugares altos de la masa vacuna, la protección del equipamiento agrícola con el respaldo de la guardia obrera y demás recursos de la empresa Agroindustrial santacruceña por lo que representa en el orden económico.

El primer secretario del Comité del PCC y la Viceintendente de Santa Cruz del Sur, al llegar a la presa Najasa Dos enclavada en áreas de La Jagua, les fue informado que el embalse con capacidad para 87 Millones de metros cúbicos de agua está al 88 por ciento de llenado y se encuentra aliviando a 55.9 metros cúbicos por segundo.