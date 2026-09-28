Rinden homenaje en Santa Cruz del Sur a combatientes caídos de la Columna rebelde No. 11

Santa Cruz del Sur, 27 sep.- En el aniversario 68 de la emboscada a la Columna rebelde No. 11 Cándido González Morales por tropas de la dictadura de Fulgencio Batista, se rindió homenaje a los 33 combatientes caídos en el trágico suceso en acto efectuado este domingo en el mausoleo erigido en Pino Tres, distante tres kilómetros de la comunidad de Haití, otrora Macareño, perteneciente a esta localidad de Santa Cruz del Sur.

Al inicio del patriótico encuentro fueron depositadas sendas ofrendas florales en nombre del pueblo camagüeyano ante los nichos donde descansan los restos de los gloriosos barbudos, momento en el que también estuvo presente Luís Enrique Portales Milanés, uno de los sobrevivientes de la revolucionaria fuerza, que llegó a los llanos agramontinos el 22 de septiembre de 1958.

Por la destacada labor en el desempeño laboral y tareas sociales Laritza Olivera Tiá y Aristides Arredondo Gil, presidenta del Consejo Electoral y vicepresidente de la Asamblea del Poder Popular en el municipio, respectivamente, recibieron el sello y carné de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

Luego Isnel Pérez, en nombre de la ACRC en la provincia, entregó a Ernesto Navaja Ramos, presidente de la institución en la demarcación, documentos y vestuario relacionados al acontecimiento que tuvo como escenario a Pino Tres, para ser entregado al Museo Municipal.

Yunia Calderón Marrero, miembro del Buró del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santa Cruz del Sur, que atiende la esfera política ideológica de la organización política, evocó lo relacionado con el traidor cerco a la Columna 11 Cándido González Morales. Enfatizó que la sangre de los rebeldes fallecidos en la vil acción no se derramó en vano, fue cimiente para continuar la lucha hasta vencer.

La lluviosa cita estuvo presidida por Juan Carlos Valiente Saldivar y Araelia García Rojas, máximos dirigentes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y la Asamblea del Poder Popular en la provincia y estos predios, en igual orden, miembros de la ACRC y pobladores de la comunidad de Haití.