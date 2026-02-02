Presidenta de México anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba

México, 2 feb.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este domingo el envío esta semana de ayuda humanitaria a Cuba en alimentos y otros productos y reafirmó que su nación trabaja por vías diplomáticas para suministrar combustible a la isla.

“Estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque ese no es un asunto de los gobiernos, sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba y, mientras tanto, pues vamos a enviar alimentos y otras ayudas”, afirmó la mandataria.

Desde Guaymas, en el norteño estado de Sonora, la jefa del Ejecutivo detalló que el cargamento lo preparará la Secretaría de Marina.

En un contexto marcado por la amenaza de Washington de imponer aranceles a países que envíen crudo a Cuba, Sheinbaum también desmintió a su homólogo norteamericano, Donald Trump, quien dijo ayer que pidió a la dignataria dejar de enviar petróleo al país antillano y ella accedió.

“No se ha tocado el tema (del envío de petróleo a Cuba) en ninguna de las conversaciones. Cuando sí se tocó el tema fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) con el secretario (estadounidense de Estado) Marco Rubio”, aclaró.

Trump rubricó el jueves la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar gravámenes a bienes de naciones que envíen crudo a la mayor de las Antillas.

Tal decreto, otra vuelta de tuerca en el bloqueo impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, es parte de la actual política de máxima presión de Washington contra la isla, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Durante la reunión plenaria de los diputados del gobernante partido Morena, celebrada ayer, el canciller De la Fuente consideró inaceptable que no haya ayuda humanitaria cuando se requiera y reafirmó la decisión de su país de brindarla a la nación que la necesite.

Sheinbaum había expresado el viernes que México buscará la manera de apoyar a Cuba y recalcó la importancia de evitar una crisis humanitaria en la mayor de las Antillas luego de las cuestionadas medidas anunciadas por Estados Unidos.

Activistas, parlamentarios y representantes de partidos políticos en este país latinoamericano se han pronunciado en los últimos días en respaldo a la nación caribeña frente a la nueva medida estadounidense, calificada por muchos de injusta, cruel y anacrónica. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)