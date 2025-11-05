Presentarán en Cuba segundo disco póstumo de Vicente Feliú

La Habana, 5 nov.- “Serenamente”, segundo disco póstumo de Vicente Feliú, fundador del Movimiento de la Nueva Trova en Cuba, bajo la producción general de Silvio Rodríguez y grabado en el año 2006 en los Estudios Ojalá, será presentado en las plataformas digitales musicales este 11 de noviembre.

Una nota publicada por los Estudios Ojalá, a la que la Agencia Cubana de Noticias tuvo acceso, da cuenta de que la presentación coincide con el aniversario 78 del autor de “Créeme”, y también con la celebración del Día Internacional de la Canción de Autor, el 31 de octubre último se publicó como un adelanto “Al filo de las cuatro y media” y el venidero día siete “Si te conozco”, temas presentes en la placa discográfica.

Esta segunda entrega incluye obras concebidas en su plena etapa de madurez artística y participan en el disco destacadas voces e instrumentistas, bajo la producción musical de Ana Lourdes Martínez, grabación, mezcla y masterización de la ingeniera Olimpia Calderón Arias, diseño de César David Morales y la foto de portada del propio Silvio.

Aurora Feliú, hija del fundador del proyecto iberoamericano Canto de Todos, tuvo a su cargo las palabras de introducción al álbum y expresa con un lenguaje diáfano sentimientos encontrados por el disco póstumo, el anterior fue Heréticas, con temas escritos por Vicente en la década de los 70 del siglo XX.

“Mi padre era una especie de angelito aterrizado, de guía espiritual encarnado, y así lo he sentido, sobre todo, repasando su obra de vida en retrospectiva. Desde que me dijo que me regalaba las tres estrellitas que conforman el Cinturón de Orión, donde yo inevitablemente lo situé para siempre. Ese Orión que hoy reconozco como un portal entre mundos.

“En este disco vuelvo a constatar esa misión suya de formar, de educar, de acompañar desde el amor, en esa línea con que termina Apuntes para una canción al Pueblo: ‘todos tenemos el cielo, todos somos Dios’. Me admira el nivel de consciencia en esa frase escrita siendo tan joven y confirma mi certeza de que fue siempre un alma grande, un alma vieja y sabia que se dejaba ver tras sus ojos profundos y azules…”

El próximo 11 de noviembre cuando Vicente Feliú Miranda cumpliría 78 años de edad, “Serenamente” inundará el espacio virtual con su música guerrera, coherente y comprometida, un homenaje a su vida y a su obra tan vigente siempre. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

