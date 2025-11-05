Actores de la economía camagüeyana aportan a recuperación tras Melissa (+ Fotos)

Camagüey, 5 nov.- Los distintos colectivos que integran la Empresa Provincial de Gestión de Inmuebles acaban de dar una gran muestra de solidaridad con los afectados del huracán Melissa.

Ante la convocatoria realizada por la dirección de la entidad la respuesta no se hizo esperar, de inmediato comenzó la entrega de aportes de diferentes productos.

Los donativos contienen artículos de aseo y limpieza como detergente, jabón y frazadas de piso, y de alimentos, entre los que se encuentran aceite, pastas largas y de tomate, refrescos y otros, además de ropas.

Destacan los actores de los mercados Hatibonico y Santa Rita, las mipymes Yleme Textil y Mi Mascota, las atelieres La Ópera y El Pincel y trabajadores de la entidad. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)