Presentan en La Habana filme Nicolás: de Yare a Miraflores

La Habana, 9 dic.- El proceso revolucionario del Comandante Hugo Chávez en Venezuela desde la perspectiva del actual presidente Nicolás Maduro es el tema central del filme Nicolás: de Yare a Miraflores (2025), presentado en Casa de las Américas, de La Habana.

La serie biográfica del director venezolano Greyson Chacón expone aspectos de la vida del actual mandatario de ese país, su adolescencia, sus vínculos con el movimiento MBR-200, su acercamiento al Comandante Chávez, su labor como líder sindicalista y su relación con la también chavista y abogada Cilia Flores.

El estreno tuvo lugar la víspera en el marco del 46 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y contó con la presencia del presidente del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos (Icaic), Alexis Triana; el embajador de Venezuela en Cuba, Orlando Maneiro; el viceministro de Cultura de Venezuela, Sergio Arrá; y el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso.

El autor del filme aclaró durante la presentación en la Sala Che Guevara de la habanera Casa de las Américas que no hubo intervención de ningún funcionario gubernamental ni del presidente durante la realización de la cinta.

No es una película normal, tiene una energía diferente porque la hicimos militantes revolucionarios; es una mirada de jóvenes que decidimos lanzarnos a este reto para que el mundo vea que es la Revolución Bolivariana, explicó Chacón, quien visita Cuba por primera vez.

Protagonizan la cinta Jesús Mora (Nicolás Maduro), Migbeth Fernández (Cilia Flores) e Ignacio Buznego (Hugo Chávez).

Greyson Chacón confesó que la mayor parte del elenco no cuenta con formación actoral, ejemplificando que el propio personaje del Comandante Chávez lo interpreta un diputado.

El largometraje, narrado en primera persona, rememora momentos clave del proceso de liberación nacional de Venezuela, como el Caracazo (1989), la Rebelión Cívico-Militar (1992) y la reclusión de Chávez en el cuartel San Carlos (1992), las arbitrarias detenciones a los miembros del MBR-200 y la visita de Chávez a Cuba(1994).

Este material es una prueba de la humanidad de este hombre de pueblo que le tocó asumir unas circunstancias históricas, resaltó el viceministro venezolano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)