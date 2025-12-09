Comienza en Venezuela Asamblea de los Pueblos por la paz y soberanía

Este encuentro de tres días fue convocado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 31 de octubre último durante la clausura del Encuentro Parlamentario del Gran Caribe, que sesionó aquí con la presencia de 14 países, y reúne a delegados internacionales de los cinco continentes.

Líderes sociales, intelectuales, artistas, juristas, académicos, parlamentarios, comunicadores, mujeres, jóvenes, partidos políticos, trabajadores, pueblos originarios y otros movimientos llegaron a Caracas a reafirmar el compromiso mundial con una paz justa y respetuosa de la soberanía de los pueblos.

Asimismo, impulsar un movimiento de articulación internacional que defienda la verdad, la justicia y el respeto al derecho internacional; fortalecer la unidad continental y la cooperación solidaria entre América Latina, el Caribe y los pueblos del mundo, en diálogo con el Sur Global y sus plataformas de integración.

Además de consolidar a esta capital como el epicentro político, moral y espiritual de las luchas de los pueblos y movimientos del mundo por una paz con soberanía y proclamar el “Manifiesto de Caracas por la Paz, la Soberanía y la Verdad de los Pueblos”.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Prensa Latina, la cita contará con nueve ejes centrales vinculados con la Paz Bolivariana. Derecho internacional, soberanía y seguridad para los pueblos; y la disputa entre Bolivarianismo vs. Monroísmo.

También contemplará la guerra económica y extorsión política. Medidas coercitivas unilaterales, aranceles punitivos y asfixia financiera contra los pueblos; voces del nuevo mundo contra la guerra cognitiva. La verdad como territorio en disputa global; y defensa de los derechos de los migrantes vs. supremacismo, xenofobia y otras expresiones de odio.

Otros ejes versarán sobre la defensa de la Madre Tierra frente a la emergencia climática; la unión de los pueblos del Sur Global. Nuevo orden mundial vs. imperialismo y neofascismo; y Generación Genial contra la etiqueta de la “Generación Z”. Juventud, soberanía y futuro compartido.

Y, por último, militarización y neocolonización del Caribe y Nuestra América. “Pretexto geopolítico versus soberanía regional”.

Según el documento, con la Asamblea de los Pueblos por la Paz y la Soberanía de Nuestra América, se busca el “nacimiento de un movimiento internacional de pueblos, ideas y voluntades” que proclama al mundo que otro orden es posible, y que la paz, con soberanía y justicia, es su bandera.

Al clausurar el Encuentro Parlamentario, Maduro afirmó que este evento será para decir, queremos paz y respeto por Venezuela, Colombia y los pueblos del Caribe, en un llamado a la unión de “nuestras fuerzas y pueblos para que les digan a los guerreristas no a la guerra y a la amenaza militar”, queremos paz. (Tomado de Prensa Latina)