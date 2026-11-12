Presentan en Cuba campaña comunicativa contra la violencia de género

La Habana, 12 nov.- La campaña “Puertas Naranjas”, una iniciativa de comunicación para prevenir la violencia de género en Cuba, se presentó este miércoles durante el Laboratorio Naranja, celebrado en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM), en La Habana.

La exposición del proyecto, como parte del taller “Comunicar con ética: un taller para abordar las violencias de género”, también sirvió como pretexto para compartir con periodistas, comunicadores y creadores de contenido herramientas para el tratamiento responsable de la problemática, algo que se inserta en la tradición formativa del IIPJM, de la Unión de Periodistas de Cuba.

La comunicación es «uno de los desafíos más grandes» que enfrenta actualmente la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), reconoció Teresa Amarelle Boué, secretaria general de esa organización.

“Puertas Naranjas” propone, justamente, reconocer, prevenir, acompañar y actuar frente a las violencias machistas, detalló la periodista Lisandra Fariñas. Busca visibilizar respuestas institucionales, jurídicas y comunitarias que ya existen, acercar rutas de atención y cuestionar estereotipos que naturalizan estas formas de maltrato.

Se trata de la campaña de comunicación pública del Proyecto Apoyo a la Respuesta Nacional a la Violencia Basada en Género en Cuba (2024-2029), una iniciativa es impulsada por la propia FMC y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), con el apoyo financiero de la Embajada de Canadá.

“Hemos elegido el símbolo de una puerta porque representa, por un lado, un límite firme frente a la violencia y la discriminación, pero, por el otro, significa una vía de acceso clara hacia la escucha, la orientación, la protección y el acompañamiento, detalló Marisol Alfonso de Armas, jefa de la oficina del UNFPA en Cuba.

La premisa central del taller fue clara: la forma en que contamos las historias tiene un impacto real. Por ello, se enfatizó en la necesidad de informar sin dañar, de no hacer coberturas fragmentadas o aisladas de las violencias de género, de aportar contexto y de evitar convertir el hecho violento en un espectáculo.

Amarelle Boué llamó a los profesionales de la comunicación y el periodismo a «comunicar sin revictimizar». Sobre la implementación del proyecto, aclaró que las buenas prácticas no se limitarán a los 40 municipios priorizados por la iniciativa, sino que se trasladarán a todo el país.

Finalmente, reflexionó sobre la necesidad de desmontar siglos de patrones culturales: es muy difícil “borrar de golpe” quinientos años de una cultura machista, reflexionó, pero abogó por ir abriendo caminos. (Tomado de Prensa Latina)