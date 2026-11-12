Empresa pesquera impulsa acciones productivas y sociales: el esfuerzo «episureño» en la recta final del año (+ Posts)

Santa Cruz del Sur, 12 nov.- Con un plan de acciones productivas, económicas y sociales que abarcan los meses de noviembre y diciembre, la Empresa Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur (Episur) se moviliza por estos días para saludar el aniversario 68 del triunfo de la Revolución cubana.

El núcleo central de la jornada de emulación y esfuerzo productivo incluye metas determinantes para la economía del municipio y la provincia de Camagüey, destacando el cumplimiento de los planes de captura y la comercialización de productos pesqueros destinados a los puntos de venta de la población.

#SantaCruzDelSur

¡Primeros en la meta! El LP-65, comandado por Radamé Carbonell, alcanzó el 101 % en la ejecución del plan de captura de langosta este 2026. Lejos de amarrar en puerto, el colectivo se mantiene en zona de pesca. Pisándole los talones, el LP-358

(Con ✍️: @episur) https://t.co/CqWAPf5kfv — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) November 5, 2026

Asimismo, la agenda contempla frentes vitales como la reparación de embarcaciones y la continuidad del proceso de cambio de la matriz energética, junto a mejoras en el sistema de refrigeración industrial.

Episur hacia el cambio de matriz energética, un programa que se desarrolla aquí de forma gradual (Foto: Rodisnay Brizuela)

Más allá del ámbito estrictamente productivo, el compromiso de los trabajadores —conocidos cariñosamente como «episureños»— se extiende al impacto comunitario y social mediante donaciones y labores de apoyo constructivo a centros de asistencia social del territorio.

Las tareas, discutidas y analizadas directamente en los colectivos laborales con el propósito de garantizar la masividad en su ejecución, están definidas por áreas de trabajo y cuentan con responsables directos para asegurar su cumplimiento.

Desde la dirección de la entidad informaron que se mantendrá un riguroso y puntual seguimiento a cada una de estas actividades para asegurar que los compromisos se traduzcan en mejoras tanto en la eficiencia empresarial como en el bienestar de la comunidad.

Históricamente, Episur se consolida como uno de los motores económicos y de soberanía alimentaria más importantes de Santa Cruz del Sur. Aun en medio de las severas limitaciones económicas y los obstáculos que impone el arreciamiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, la entidad mantiene viva su tradición pesquera gracias al empeño y la capacidad de innovación de sus trabajadores.

A pesar del bloqueo, en @episur, innovar para sostener la producción

Julio del Pino Frómeta, mecánico de la brigada de mantenimiento industrial, trabaja en recuperar la disponibilidad técnica del compresor (Video: @episur)

#CubaNoEsUnaAmenazaElBloqueoSí

https://t.co/TmNziNxwPe — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 21, 2026

Integrantes del Consejo de Dirección de @episur recibieron una capacitación del Dr. C. Carlos Manuel Souza Viamontes, de la Universidad de #Camagüey, acerca de las Transformaciones Económicas y Sociales en Cuba, y su implementación en la pesca (Con ✍️: Nelson Toledo y @episur) https://t.co/5UupGosNcJ — RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) October 17, 2026

Su colectivo no solo busca alternativas para sostener los aportes a la exportación y el consumo territorial, sino que impulsa mejoras en los procesos productivos, reafirmando su condición de baluarte industrial y sostén de la identidad de este municipio camagüeyano. (Con información y foto tomadas de la página institucional de la Episur en Facebook)