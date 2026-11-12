Sueños en pausa en Gaza: «De un día para otro no sabíamos si alguna vez podríamos seguir estudiando»

Gaza, 12 nov.- Aya no quiere que el mundo los mire a ella y a los demás gazatíes como si ya se hubiesen «acostumbrado a la muerte o a los bombardeos». Aunque ha vivido cinco guerras desde que era una niña, no es ese el entorno en el que se imagina cada vez que cierra los ojos o lucha despierta, con todas sus fuerzas, para sobrevivir.

Aya Mu´allaq tiene 19 años y pertenece al campo de refugiados de Al Maghazi. En medio de un alto el fuego vigente, pero irrespetado, donde impera el temor a salir de los sitios en los que se han resguardado, los sueños parecen quimeras.

Sin embargo, ella no ha dejado de soñar. Se ve vestida de blanco, con el estetoscopio encima y salvando vidas. Ni siquiera las miles de muertes a su alrededor la han alejado de ese empeño.

La joven cursaba su último año de secundaria, preparándose para los exámenes de Tawjhi, cuando comenzó el genocidio actual contra Gaza, en octubre de 2023. «De un día para otro no sabíamos si alguna vez podríamos seguir estudiando».

En noviembre de ese año sintió más cerca que nunca la muerte. La familia estaba reunida en una misma habitación. Creían que era un lugar seguro. «Sin tiempo para entender qué había pasado, todo se convirtió en vidrios rotos, humo espeso y otros explosivos», contó a Hispantv. «Un fragmento de metralla me dio en el cuello y yo misma me lo saqué, mientras intentaba sobrevivir; a mi hermana le dispararon en el pie».

Tras salir de aquella conmoción, comprobó que toda una manzana residencial había desaparecido, y más de cien personas desplazadas habían sido asesinadas.

Vivió el desplazamiento, el hambre, los bombardeos y la pérdida de personas que quería. A pesar de todo, siguió estudiando por su cuenta: sin escuelas, sin maestros, decidida a no rendirse, dijo.

Algunos de sus compañeros de clase y maestros murieron. Su escuela quedó completamente destruida. Y cuando pensó que no podrían ser más oscuros los días, su madre enfermó de cáncer.

Ella «que siempre fue mi mayor fuente de fuerza, la que me animaba a perseguir mi sueño de convertirme en médico. Cada vez que me quedaba despierta estudiando hasta tarde, se quedaba despierta conmigo».

Luego su padre resultó herido y perdió el uso de una de sus manos. Después de meses de ansiedad, agotamiento emocional e intentos incontables por sacar del enclave costero a sus padres, durante el alto el fuego de febrero por fin los dejaron salir junto a sus hermanos menores. Los israelíes rechazaron la solicitud de Aya.

Aun sola en Gaza, consiguió graduarse con una calificación de excelente en la rama científica, «lo suficientemente alta para entrar a la Facultad de Medicina. Lamentablemente, todavía no he podido empezar el programa: mi universidad reabrió, pero las tasas de matrícula están muy por encima de lo que puedo pagar».

Aunque el camino hacia hacer realidad sus sueños está hoy en pausa, no desiste, no se rinde. Aya sigue deseando vestir la bata blanca y colgarse el estetoscopio al cuello. No pide que el mundo la compadezca: sino que no la acostumbren a la muerte.

Su historia no es una excepción, sino el rostro de miles de jóvenes gazatíes que, con suerte, permanecen con vida, pero sin acceso a la educación, a los servicios de salud, a la alimentación adecuada o han perdido de una forma u otra a sus familiares.

Mientras el mundo discute las cifras de la barbarie en Palestina, ella cuenta las posibilidades para entrar a la Facultad de Medicina. (Tomado de Granma) (Foto: Tomada de unrwa.org)