Agradece Cuba a Duma Estatal de Rusia por llamamiento contra el bloqueo

La Habana, 12 nov.- Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento), agradeció este miércoles a la Duma Estatal de Rusia por la aprobación de un llamamiento mundial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al país caribeño por el gobierno de Estados Unidos.

Lazo Hernández consideró que el llamado de la Duma Estatal a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), a los parlamentos del mundo y a las organizaciones parlamentarias internacionales constituye una nueva muestra de solidaridad con Cuba.

Esa acción solidaria adquiere especial significación frente al recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y las demás medidas coercitivas unilaterales del Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, añadió en mensaje publicado por el Parlamento cubano en su perfil en Facebook con la etiqueta #CubaNoEsUnaAmenaza,el Bloqueo Sí.

La Duma Estatal (Cámara baja de la Asamblea Federal de Rusia) avaló este miércoles una solicitud a la Asamblea General de la ONU, los parlamentos del mundo y las organizaciones parlamentarias internacionales reclamando el fin del bloqueo estadounidense a Cuba, informó la agencia Prensa Latina.

Los diputados rusos instaron a los asistentes al 81 periodo de sesiones de la Asamblea General y a la comunidad internacional a lograr el levantamiento del cerco que Estados Unidos impone desde hace más de seis décadas a Cuba, y subrayaron que las sanciones económicas como herramienta de presión sobre un Estado soberano son completamente ilegales. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)