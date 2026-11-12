Cuba presenta en la COP 31 su Laboratorio de Innovación Financiera y Energética

La Habana, 12 nov.- La trigésimo primera Conferencia de las Partes (COP 31) sirvió de espacio para el panel “Innovación financiera para acelerar la transición energética de Cuba: de la innovación a la inversión, ampliando soluciones a través del Laboratorio para la Innovación Financiera y Energética (LIFE)”.

En sus palabras inaugurales, el viceministro primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Rudy Montero Mata, expresó que Cuba está llevando adelante estas transformaciones en medio de un escenario económico, agudizado por el “reforzamiento sin precedentes del bloqueo estadounidense, que limitan el acceso al financiamiento y la tecnología.

“La transición energética es una respuesta urgente a la inseguridad energética y, al mismo tiempo, una oportunidad estratégica para fortalecer la capacidad productiva, mejorar los servicios públicos, impulsar el desarrollo local y aumentar la resiliencia climática. También puede contribuir a una economía más diversificada y sostenible”, apuntó.

Al referirse a la Contribución Nacionalmente Determinada 3.0 (CND), el viceministro dijo que esta contempla el compromiso del país de generar el 26 por ciento de su electricidad, a partir de fuentes renovables para 2035 y que, paralelamente, “la Estrategia Nacional de Transición Energética plantea una meta más amplia: alcanzar el 49,3 por ciento de generación eléctrica renovable ese año. Igualmente prevé que el incremento restante se impulse mediante inversiones del mercado de carbono en energías renovables”.

El viceministro primero señaló que esta transición fue concebida como parte de una senda de desarrollo justa e inclusiva, con el objetivo de que sus beneficiarios sean las comunidades, las personas trabajadoras y las familias, “mediante un suministro de energía más confiable, nuevas oportunidades económicas y una mayor resiliencia”.

En cuanto a la movilización de recursos financieros, Montero Mata dijo que Cuba reconoce que esto “depende tanto de la cooperación internacional como de las transformaciones económicas en curso en el país.

“En junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de medidas que buscan ampliar las vías de financiamiento y estimular la inversión nacional y la inversión extranjera directa”.

Pero, advirtió, “las reformas, por sí solas, no pueden eliminar las restricciones externas ni las actuales percepciones de riesgo país. Sin embargo, su aplicación coherente puede ayudar a crear condiciones más atractivas y confiables para la inversión pública y privada. Esto es esencial para convertir las prioridades nacionales en proyectos que los socios puedan evaluar, financiar y ejecutar”.

Financiar para alcanzar el cambio

Este evento paralelo organizado por el CITMA, el Ministerio de Energía y Minas (MINEN), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ofreció la oportunidad de demostrar cómo los mecanismos financieros innovadores pueden ayudar a abordar una de las barreras más importantes que enfrentan los países en desarrollo: el acceso a la financiación.

En este aspecto, mostró que la transición energética no es solo un desafío técnico o de infraestructura en Cuba, sino un motor de transformación económica y social más amplia.

Para ello presentó lo que la Isla está haciendo para implementarla, con el Laboratorio para la Innovación Financiera y la Energía (LIFE) como su plataforma central, así como el marco habilitante que se desarrolla para los mercados de carbono como parte de este cambio.

En este sentido, Ulises Fernández Gómez, especialista de la Unidad Técnica para los Mercados de Carbono, manifestó cómo a partir del desarrollo de todas estas transformaciones se generó ese marco, una de entre las tantas herramientas económico financieras que se quiere utilizar para financiar estas inversiones, y explicó el recorrido hecho por el CITMA, desde el 2025 hasta la actualidad para implementarlo.

Por su parte, Elaine Moreno Carnet, directora de Arquitectura Financiera para la Transición Energética del MINEM, explicó el contexto general de la transición energética, cómo se conecta con las transformaciones y qué beneficios traen estas para la apertura del mercado eléctrico O la adopción de inversiones.

Asimismo, la directiva habló sobre la arquitectura financiera, el Laboratorio de Innovación financiera y sus proyectos piloto, entre los que destacó, según contó a JT en exclusiva: el Fondo de Promoción de la Transición Energética, la iniciativa de financiación basada en carbono para parques solares fotovoltaicos de dos mil megawatts, los modelos de negocio de los mercados eléctricos para la descentralización de la generación, y la cadena de valor de la energía “que es lo que nos permitirá evaluar cuáles son los costos, dónde están los elementos que distorsionan y cómo podemos avanzar”.

En cuanto a la cooperación internacional, Laura Muñoz, líder regional de inversiones, África Occidental y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (UNCDF) y Montserrat Xilot, líder del Equipo Regional de Medio Ambiente y Energía para América Latina y el Caribe (LAC) mencionaron cómo sus organizaciones pretenden apoyar a los países en desarrollo que están tratando de avanzar en las inversiones.

Al respecto, dijeron que la ayuda a Cuba está asociada a seguir dando asistencia técnica, a continuar estructurando, a partir de las prioridades determinadas por el país, estos mecanismos, conectando con actores internacionales tanto de la cooperación como de las inversiones que ayuden con capitales catalíticos para el desarrollo de los proyectos que tienen. (Tomado de Juventud Técnica)