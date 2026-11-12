Honor verdeolivo en el mar: la trayectoria de Santos Sánchez en las Tropas Guardafronteras

Nov, 2026.- El 15 de agosto de 1980, el joven Santos Sánchez Estrada comenzó a vestir el uniforme verdeolivo. Sus condiciones morales y revolucionarias, que aún mantiene, le permitieron integrar durante más de 25 años las Tropas Guardafronteras (TGF) en Santa Cruz del Sur.

Inicialmente, demostró su fortaleza física y capacidad analítica durante un entrenamiento teórico-práctico de 45 días en el municipio camagüeyano de Nuevitas, preparación que compartió con otros compañeros deseosos de sumarse a esta digna institución del Ministerio del Interior (MININT).

Posteriormente, en la Capitanía del Puerto de este territorio, inició su labor como guardaescala sondeador de embarcaciones pesqueras previas a su salida hacia las zonas de captura, tarea que también acometió en áreas marítimas del municipio de Florida y en la localidad de Amancio Rodríguez, en Las Tunas.

El enfrentamiento a los recalos de drogas y a las salidas ilegales —incluso en rústicas embarcaciones con las que los tripulantes pretendían llegar a Estados Unidos— conllevó a que el entrevistado, respaldado por colaboradores de las TGF y compañeros de trabajo, durmiera muy poco, evitando así que el producto ilícito se comercializara en tierra y que personas perdieran la vida en alta mar tras emprender semejante desatino sin experiencia alguna.

Por su correcto cumplimiento del deber, Sánchez Estrada obtuvo los grados de primer suboficial antes de su jubilación. Este santacruceño continúa con el mismo ímpetu de defender la Revolución cubana y ocupar la posición de combate que le sea asignada. En la actualidad, integra la Empresa de Seguridad y Protección (SEPROTCAM) en diversas entidades u organismos donde se le asigna la tarea.

La labor ininterrumpida de las Tropas Guardafronteras y del MININT resulta clave en la prevención de delitos, indisciplinas e ilegalidades a lo largo del litoral costero de la región.

A este permanente esfuerzo de vigilancia y protección ciudadana se suma activamente el entrevistado, quien, desde sus funciones en SEPROTCAM y como colaborador de la comunidad, ratifica el compromiso ético y patriótico de resguardar la tranquilidad del pueblo y la soberanía del territorio nacional.