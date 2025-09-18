La Habana, Cuba. – Como parte de la semana del bienestar y la salud quedó inaugurado en el Parque Metropolitano de La Habana un sendero que permite conectar con la naturaleza, disfrutar del aire libre, detenerse a observar la flora local e interactuar con familiares y amigos.

La jornada es una iniciativa regional que se desarrolla anualmente desde 2011 y es promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el apoyo en Cuba del Ministerio de Salud Pública y la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud).

Canciones, baile-terapia, poemas y actividades lúdicas y deportivas permitieron la interacción de niños, jóvenes y no tan jóvenes, quienes apuestan por un concepto de vida más sano desde el punto de vista físico y mental.

Sectores como educación, agricultura, deporte, cultura y medio ambiente estuvieron presentes en la convocatoria pues está demostrado que los desafíos de salud no se resuelven de manera aislada. (Tomado de Radio Reloj)