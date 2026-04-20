Efectúan acto de reafirmación revolucionaria en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 19 abr.- El acto de reafirmación revolucionaria por el aniversario 65 de la victoria del pueblo cubano en Playa Girón y en contra del bloqueo imperialista a Cuba hace cerca de siete décadas, se efectuó este domingo frente a la escalinata del cine Najasa de la ciudad cabecera de Santa Cruz del Sur.

Yisel Milanés Pérez, directora de la Oficina de la Administración Tributaria (ONAT) en nombre de los trabajadores de estos predios, señaló que la Revolución cubana con el legado de Fidel presente, como en Girón, no claudicará jamás. Los principios políticos y revolucionarios, afirmó, de esta isla no son negociables.

Elva Yuliet Pérez Freire, subdirectora de Trabajo Preventivo de la Dirección General de Educación del territorio, en las palabras de clausura expresó que los gobernantes estadounidenses en sus diferentes mandatos se han empeñado en destruir la victoria obtenida el 1ro de enero de 1959. La unidad del pueblo, dijo, es el arma fundamental y más indestructible.

Presidieron la jornada Gelsy Pacheco Puig y Jesús Alonso García, miembro del Buró del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Coordinador de los Programas de Gobierno en la provincia, en igual orden y máximos dirigentes políticos y gubernamentales de Santa Cruz del Sur.